Цена отличается в семь раз: что внутри самого дешевого и дорогого новогодних подарков Roshen
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Дело не в количестве, а в классе и цене конфет
Разница в цене между бюджетным и самым дорогим из представленных в новогоднем каталоге подарочных наборов Roshen — более чем семикратная. "Солодка хатинка" стоит 108,65 грн, а Winter celebration — 765,40 грн. При этом количество сладостей у них одинаковое – по 21 штуке, однако наполнение существенно отличается.
"Телеграф" сравнил цены и состав, указанные на сайте сети фирменных магазинов Roshen.
Что входит в самый дешевый подарок
Набор "Солодка хатинка" за 108,65 грн весит 272 грамма. В нем соединили глазированные вафли, конфеты с разными начинками, желейные сладости и леденцы.
"Сладкая избушка" имеет такое наполнение:
- "Сливки-ленивки" — 1 шт.;
- Johnny Krocker "Молоко" — 2 шт.;
- Candy Nut с мягкой карамелью и арахисом – 4 шт.;
- "Червоний Мак" — 2 шт.;
- "Ромашка" — 2 шт.;
- Galaretka с желейным корпусом – 2 шт.;
- Krock с арахисовой пастой — 2 шт.;
- Milky Splash с молочной начинкой – 2 шт.;
- "Шалена Бджілка фрутті" — 2 шт.;
- Lollipops со вкусом йогурта и клубники – 1 шт.;
- Lollipops со вкусом апельсина – 1 шт.
В общей сложности это 21 сладость одиннадцати наименований.
Что входит в самый дорогой набор
Winter celebration стоит 765,40 грн за 377 граммов. На сайте он помечен как эксклюзив. Его наполнение состоит из шоколадных конфет, трюфелей и чернослива в шоколаде.
В описании набора указано пять позиций:
- чернослив в шоколаде – 3 шт.;
- шоколадные конфеты Dream&Love — 4 шт.;
- "Трюфель Рошен ликер" — 4 шт.;
- Gianduja Roshen — 4 шт.;
- шоколадные конфеты Marzipan Roshen — 6 шт.
Итого — также 21 штука. В составе конфет: миндаль, фундук, молочные компоненты, а также алкогольные ингредиенты, в том числе апельсиновый ликер и бренди.
Насколько отличаются цена и вес
Winter celebration дороже "Солодкої хатинки" на 656,75 грн, а весит всего на 105 граммов больше. В пересчете на 100 грамм бюджетный набор обходится примерно в 39,94 грн, эксклюзивный — в 203,02 грн. Следовательно, одинаковый вес сладостей в более дорогом подарке стоит примерно в пять раз больше.
В то же время самый дорогой набор не самый большой. Например, "Годівниця для птахів" весит 919 граммов и стоит 449,75 грн. Среди других вариантов — "Новорічна ялинка" на 386 граммов за 169,45 грн и "Новорічний будинок" на 730 граммов за 349,45 грн. Поэтому при выборе следует сравнивать не только размер подарка, но и конкретные сладости внутри.
Напомним, в магазинах "АТБ" появились наборы ROSHEN в праздничной упаковке, а их стоимость уже обсуждают в соцсетях. Люди пишут: "Волосы дыбом от цен".