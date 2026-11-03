Цена отличается в семь раз: что внутри самого дешевого и дорогого новогодних подарков Roshen

Дело не в количестве, а в классе и цене конфет

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Разница в цене между бюджетным и самым дорогим из представленных в новогоднем каталоге подарочных наборов Roshen — более чем семикратная. "Солодка хатинка" стоит 108,65 грн, а Winter celebration — 765,40 грн. При этом количество сладостей у них одинаковое – по 21 штуке, однако наполнение существенно отличается.

"Телеграф" сравнил цены и состав, указанные на сайте сети фирменных магазинов Roshen.

Что входит в самый дешевый подарок

Набор "Солодка хатинка" за 108,65 грн весит 272 грамма. В нем соединили глазированные вафли, конфеты с разными начинками, желейные сладости и леденцы.

"Сладкая избушка" имеет такое наполнение:

"Сливки-ленивки" — 1 шт.;

Johnny Krocker "Молоко" — 2 шт.;

Candy Nut с мягкой карамелью и арахисом – 4 шт.;

"Червоний Мак" — 2 шт.;

"Ромашка" — 2 шт.;

Galaretka с желейным корпусом – 2 шт.;

Krock с арахисовой пастой — 2 шт.;

Milky Splash с молочной начинкой – 2 шт.;

"Шалена Бджілка фрутті" — 2 шт.;

Lollipops со вкусом йогурта и клубники – 1 шт.;

Lollipops со вкусом апельсина – 1 шт.

В общей сложности это 21 сладость одиннадцати наименований.

"Солодка хатинка" от Roshen. Фото: Сгенерированы ИИ

Что входит в самый дорогой набор

Winter celebration стоит 765,40 грн за 377 граммов. На сайте он помечен как эксклюзив. Его наполнение состоит из шоколадных конфет, трюфелей и чернослива в шоколаде.

В описании набора указано пять позиций:

чернослив в шоколаде – 3 шт.;

шоколадные конфеты Dream&Love — 4 шт.;

"Трюфель Рошен ликер" — 4 шт.;

Gianduja Roshen — 4 шт.;

шоколадные конфеты Marzipan Roshen — 6 шт.

Итого — также 21 штука. В составе конфет: миндаль, фундук, молочные компоненты, а также алкогольные ингредиенты, в том числе апельсиновый ликер и бренди.

Winter celebration от Рошен. Фото: Сгенерированы ИИ

Насколько отличаются цена и вес

Winter celebration дороже "Солодкої хатинки" на 656,75 грн, а весит всего на 105 граммов больше. В пересчете на 100 грамм бюджетный набор обходится примерно в 39,94 грн, эксклюзивный — в 203,02 грн. Следовательно, одинаковый вес сладостей в более дорогом подарке стоит примерно в пять раз больше.

В то же время самый дорогой набор не самый большой. Например, "Годівниця для птахів" весит 919 граммов и стоит 449,75 грн. Среди других вариантов — "Новорічна ялинка" на 386 граммов за 169,45 грн и "Новорічний будинок" на 730 граммов за 349,45 грн. Поэтому при выборе следует сравнивать не только размер подарка, но и конкретные сладости внутри.

Напомним, в магазинах "АТБ" появились наборы ROSHEN в праздничной упаковке, а их стоимость уже обсуждают в соцсетях. Люди пишут: "Волосы дыбом от цен".