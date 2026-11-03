Можно сэкономить более 80 гривен: в "АТБ" завершается акция на два шоколада Roshen

Плитки Brut 80% и Special 56% весом 85 г продают по акционным ценам до 3 ноября.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" действует приятная скидка на два вида черного шоколада Roshen – Brut 80% и Special 56%. На обоих ценниках указана скидка 41%, а экономия в зависимости от выбранной плитки составляет от 29,80 до 51 гривны.

На сайте "АТБ" указано, что оба акционных предложения действуют по 3 ноября включительно. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Черный шоколад Roshen Brut 80% весом 85 г стоит 58,90 грн вместо зачеркнутых 109,90 грн. Разница между прежней и акционной ценами – 51 грн на одной плитке.

На плитке Roshen Brut 80% в "АТБ" можно сэкономить 51 грн

Шоколад Roshen Special 56% такого же веса продают за 41,90 грн. Прежняя цена – 71,70 грн, поэтому покупатель экономит 29,80 грн.

Roshen Special 56% продают по акционной цене 41,90 грн

Если взять по одной плитке каждого вида, покупка обойдется в 100,80 грн вместо 181,60 грн. Общая экономия составит 80,80 грн. Из этих двух предложений Special 56% дешевле на 17 грн, тогда как большую экономию в гривнах дает покупка Brut 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабных скидках в "АТБ" на разнообразные товары и продукты. Среди акционных предложений – кофе, мясные изделия, шоколад, алкогольные напитки и средства для стирки, а актуальные скидки действуют по 3 ноября включительно.