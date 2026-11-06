Дикие лисы осваивают улицы: где их заметили и почему они выходят к людям

Хищники приспосабливаются к городской среде и в Украине, и в европейских странах

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Диких лис заметили в одном из густонаселенных районов Львова. Одну из них встретили возле оживленного перекрестка. Животное спокойно держалось рядом с людьми и автомобилями.

Почему дикие животные теряют страх перед человеком, "Телеграфу" объяснил ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук Виталий Смаголь. По его словам, такая тенденция уже довольно типична для пригородов крупных мегаполисов.

Где во Львове видели лис

Рыжих животных встречали на улицах Науковой и Владимира Великого. Одну из них видели возле местного Макдональдса и рынка. Вокруг светились огни, двигались автомобили, проходили люди. Дикое животное не испугали ни освещение, ни транспорт, ни толпа – оно бежало по своим делам.

Такая встреча может быть опасной. В октябре 2026 года на Волыни сообщали о нападениях лис на домашних животных и их появлении в местах, где находятся дети.

Почему хищники выходят к людям

Изменения в популяциях диких животных Смаголь связывает, в частности, с ограничением охоты. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Украине охота запрещена. Эксперт рассказывал об открытии сезона охоты на хищников на один месяц в июле 2025 года. Однако желаемого результата это не дало.

"В принципе, не только лисы, вообще дикие животные совершенно теряют какой-либо страх перед человеком. Поэтому и выходят в пригороды, не говоря уже о небольших населенных пунктах. И это касается не только лис", – сказал Виталий Смаголь.

Ученый говорит, что хищники постепенно приспосабливаются к новым условиям существования. Он считает этот процесс нормальным.

Как сообщал "Телеграф", популяция лисиц в Украине выросла примерно с 50 тысяч до более чем 260 тысяч, а привыкшая к людям лиса все равно остается диким животным, которое может переносить бешенство. Бешенство у лисиц может протекать без симптомов до года, поэтому их спокойное поведение рядом с людьми не свидетельствует об отсутствии риска.