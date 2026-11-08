Ціна від $2 тисяч і мало "їсть": яке недороге авто варто придивитися пенсіонерам

Компактний автомобіль із невеликою витратою пального та містким багажником

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вибір автомобіля для пенсіонерів — завдання, у якому важливі не лише ціна, а й економічність, надійність та доступність обслуговування. Багато водіїв старшого віку шукають компактну машину, на якій зручно пересуватися містом, легко паркуватися та не доводиться витрачати значні кошти на пальне й ремонт.

Читайте також: " Коштує від 1200 $, надійне та маленьке: до цього авто варто придивитись літнім водіям" .

Одним із таких варіантів на вторинному ринку може стати Opel Corsa E. Німецьке видання AUTO BILD проаналізувало переваги та недоліки цієї моделі й звернуло увагу на її вартість, витрати на утримання та технічні особливості.

За результатами тесту видання, середня витрата пального становила 6,4 літра на 100 км. Об'єм багажника — від 280 до 1090 літрів залежно від положення задніх сидінь. Це дає змогу використовувати автомобіль не лише для коротких міських поїздок, а й для перевезення покупок та багажу.

Водночас модель має недоліки. Зокрема, задній ряд сидінь може здатися затісним, а пружини й амортизатори з часом можуть зношуватися. Тому перед купівлею вживаного Opel Corsa E варто ретельно перевірити підвіску та звернути увагу на сторонні звуки під час руху.

Перед купівлею вживаного Opel Corsa E важливо перевірити підвіску Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ціна на ринку України

У 2026 році ціни на вживані Opel Corsa-e в Україні суттєво відрізняються залежно від року випуску, пробігу, технічного стану та комплектації. Найдешевші пропозиції, зокрема після ДТП або з певними недоліками, починаються приблизно від 2 000–9 000 доларів.

За автомобілі 2019–2021 років, які розмитнені та готові до експлуатації, продавці переважно просять 11 000–14 000 доларів (орієнтовно 450–600 тисяч гривень), за даними "auto.ria". Свіжіші екземпляри 2022–2023 років або автомобілі в багатших комплектаціях можуть коштувати 18 000–19 700 доларів.

За розмитнені Opel Corsa-e 2019–2021 років в Україні просять 11–14 тисяч доларів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" також розповідав про доступний автомобіль із зручною посадкою, який може зацікавити водіїв старшого віку та коштує від 850 доларів.