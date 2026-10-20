Поищите в бабушкиной кладовке. Молодежь массово "охотится" на советские кофемолки (фото)

Аутентичный ритуал приготовления и возможность молоть зерна без электричества возвращают интерес к старой вещи

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ручные кофемолки советских времен вновь становятся популярными среди молодежи и не только. Во-первых, молоть кофе вручную – медитативный процесс, а во-вторых, для этого не нужно электричество, что актуально из-за перебоев со светом.

"Телеграф" рассказывает, почему сейчас старые советские ручные кофемолки или современные аналогичные "гаджеты" набирают популярность. Зерна можно смолоть вручную, превратив приготовление кофе в успокаивающий ежедневный ритуал.

Советские ручные кофемолки вновь становятся популярными среди молодежи. Фото: prom.ua

Здесь важно участие человека: насыпать зерна, крутить ручку, собрать молотый кофе. Вместо нажатия кнопки – несколько простых действий, темп которых вы задаете сами. Несколько оборотов ручки – и пространство наполняется ароматом свежесмолотого кофе. А звук, с которым ручной механизм перемалывает зерна, успокаивает.

Молодежь находит советские ручные кофемолки в бабушкиных сервантах или покупает на барахолках. Теперь это не старый хлам, а вещь с историей, которая может обрести вторую жизнь.

Помол вручную превращает приготовление кофе в успокаивающий ритуал. Фото: violity

Есть и практическое преимущество: для такого помола не нужно электричество. Ручную кофемолку не нужно подключать к розетке или заряжать – механизм приводит в движение человек. Поэтому она пригодится, в частности, во время отключений света. Они не помешают приготовить себе и друзьям чашку свежесмолотого кофе.

Такой способ приготовления требует времени и физических усилий. Для любителей ручного помола неторопливость – часть ритуала: можно отвлечься от привычной спешки и уделить внимание каждому этапу перед завариванием кофе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дедушкин "хлам" внезапно стал популярным. Почему молодежь в восторге от советских часов.