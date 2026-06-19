Для вашей духовки эта монета на вес золота: простой трюк против застарелого жира

Этот предмет может заменить дорогие средства для чистки духовки

Застарелый жир и нагар в духовке способны превратить обычную уборку в настоящее испытание. Многие хозяйки тратят часы на оттирание загрязнений или покупают дорогие средства, которые не всегда дают желаемый результат.

Но справиться с этой проблемой может предмет, который есть почти в каждом кошельке. О простом лайфхаке с монетой написали в "los andes 142".

Суть метода заключается в том, что металлической монетой можно аккуратно поддеть и удалить затвердевший нагар. Она действует как небольшой скребок, помогая удалить загрязнения там, где губка или тряпка зачастую оказываются бессильны.

Чтобы воспользоваться этим способом, достаточно осторожно потереть монетой участки с пригоревшим жиром. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить покрытие духовки. Движения должны быть плавными и направленными только на загрязнённые места.

Главное преимущество такого лайфхака — его доступность. Монета есть практически в каждом доме, поэтому не нужно тратить деньги на специальные средства или агрессивную бытовую химию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем в унитаз бросать ложку муки.