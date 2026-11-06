Киевскую область неожиданно накрыл снег: ждать ли зимней сказки в Киеве (прогноз)

Сколько еще будет идти снег в Киеве и какой будет погода

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В Киеве выпал первый снег . Видео зимних осадков начали публиковать в Telegram-каналах. Ранее первые снежинки также заметили в Бориспольском районе Киевской области.

Усилится ли снегопад в столице, успеет ли образоваться снежный покров и какой будет погода в ближайшие дни? "Телеграф" проанализировал прогнозы метеорологических сервисов Weather.com и Ventusky.

Первый снег в Борисполье. Фото: Киевский движ/Telegram

Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни

По прогнозу Weather.com, ближайшая неделя в столице будет прохладной, однако температура воздуха преимущественно будет оставаться плюсовой.

В ночь на 7 ноября столбики термометров опустятся до 0 °C, а днем воздух прогреется до +7 °C. В субботу, 7 ноября, ожидается от -1 до +4 °C.

В воскресенье, 8 ноября, температура составит от +2 до +5 °C. 9 ноября, прогнозируют около 0 °C ночью и до +6 °C днем.

10 ноября воздух прогреется до +6 °C, а ночью температура составит около +3 °C. В среду, 11 ноября, ожидается от +2 до +6 °C. При этом вероятность дождя составляет 72%.

12 ноября температура будет колебаться в пределах +4…+6 °C, а в пятницу, 13 ноября, может потеплеть до +9 °C.

Прогноз на 7-13 ноября по Weather.com

Задержится ли первый снег в Киеве

Согласно карте осадков метеорологического сервиса Ventusky, в ближайшие дни зона осадков пройдет через часть Киевской области.

Однако рассчитывать на продолжительные осадки или снежный покров пока не стоит.

Карта осадков Ventusky

Прогноз Weather.com показывает, что в течение ближайшей недели температура воздуха днем составит от +4 до +9 °C, а ночью преимущественно будет держаться около 0 °C или выше. В таких условиях осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.