Киевскую область неожиданно накрыл снег: ждать ли зимней сказки в Киеве (прогноз)
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Сколько еще будет идти снег в Киеве и какой будет погода
В Киеве выпал первый снег. Видео зимних осадков начали публиковать в Telegram-каналах. Ранее первые снежинки также заметили в Бориспольском районе Киевской области.
Усилится ли снегопад в столице, успеет ли образоваться снежный покров и какой будет погода в ближайшие дни? "Телеграф" проанализировал прогнозы метеорологических сервисов Weather.com и Ventusky.
Какой будет погода в Киеве в ближайшие дни
По прогнозу Weather.com, ближайшая неделя в столице будет прохладной, однако температура воздуха преимущественно будет оставаться плюсовой.
В ночь на 7 ноября столбики термометров опустятся до 0 °C, а днем воздух прогреется до +7 °C. В субботу, 7 ноября, ожидается от -1 до +4 °C.
В воскресенье, 8 ноября, температура составит от +2 до +5 °C. 9 ноября, прогнозируют около 0 °C ночью и до +6 °C днем.
10 ноября воздух прогреется до +6 °C, а ночью температура составит около +3 °C. В среду, 11 ноября, ожидается от +2 до +6 °C. При этом вероятность дождя составляет 72%.
12 ноября температура будет колебаться в пределах +4…+6 °C, а в пятницу, 13 ноября, может потеплеть до +9 °C.
Задержится ли первый снег в Киеве
Согласно карте осадков метеорологического сервиса Ventusky, в ближайшие дни зона осадков пройдет через часть Киевской области.
Однако рассчитывать на продолжительные осадки или снежный покров пока не стоит.
Прогноз Weather.com показывает, что в течение ближайшей недели температура воздуха днем составит от +4 до +9 °C, а ночью преимущественно будет держаться около 0 °C или выше. В таких условиях осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что снег уже засыпает Карпаты, а вскоре дойдет и до других регионов.