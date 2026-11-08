Не мусор, а находка: почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают старые простыни

Для переделки хватит ножниц, простых узлов и сохранившихся фабричных подгибов – швейная машинка не понадобится

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Старую простыню можно превратить в салфетки для уборки, упаковку для подарков или прокладки для посуды. Даже если часть ткани износилась, крепкие участки ещё пригодятся в хозяйстве.

Семь способов повторно использовать постельное бельё предлагает Los Andes. Для переделки подойдут простыни с несмываемыми пятнами, разрывами и потёртостями, из-за которых их уже нельзя использовать на кровати.

Как подготовить ткань к переделке

Сначала подумайте, не нужна ли простыня кому-то ещё. Если для постели она уже не годится, постирайте её по инструкции на ярлыке, полностью высушите и разложите – так будет проще выбрать крепкие участки. Обычно середина изнашивается сильнее краёв.

Учитывайте состав ткани: хлопок подходит для салфеток, а некоторые синтетические смеси хуже впитывают влагу. Прежде чем раскраивать всё полотно для одной задачи, проверьте небольшой кусок. Размечайте линии отреза по линейке и по возможности сохраняйте готовые подгибы. Свободные нитки срежьте: необработанные края могут осыпаться при стирке.

Что пригодится для уборки и защиты вещей

Салфетки для удаления пыли вырежьте из хорошо впитывающих участков. Выберите размер, подходящий для вашей руки и привычной работы, и отведите каждому лоскуту отдельную задачу. На деликатной поверхности сначала проверьте ткань на небольшом участке. Если кондиционер для белья оставляет следы, лучше от него отказаться.

Перед уборкой проверьте ткань на небольшом участке деликатной поверхности Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Большое полотно оставьте для защиты мебели во время домашних работ: им можно накрыть стол или диван, чтобы уберечь от пыли. Для покраски и работы с жидкостями под ткань положите подходящую водонепроницаемую защиту – простыня пропускает влагу.

Большое полотно защитит диван от пыли во время домашних работ Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Из мягких лоскутов сделайте прокладки между тарелками и блюдами, которые убирают на хранение. Сложите ткань в несколько слоёв, удалите грубые швы и проверьте, чтобы на ней не осталось частиц, способных поцарапать посуду.

Мягкие тканевые прокладки уменьшают трение между тарелками при хранении Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как упаковать подарки, одежду и мелочи

Для многоразовой упаковки подарка вырежьте большой квадрат и завяжите ткань вокруг коробки. Её должно хватить на узел, чтобы не натягивать материал слишком сильно. По тому же принципу можно сделать временный мешочек для лёгких аксессуаров: положите их в центр большого лоскута и свяжите его углы. В таком свёртке удобно хранить мелочи, но тяжёлые вещи переносить не стоит.

Оставьте достаточно ткани для узла вокруг коробки, чтобы не натягивать её слишком сильно Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В чемодане ткань поможет рассортировать одежду. Оберните вещи чистыми отрезами и закрепите лентами, чтобы они лежали отдельно друг от друга. Не заворачивайте так влажную одежду.

Перед тем как убрать в коробку рамки, украшения и другие предметы, их тоже можно обернуть тканью: это уменьшит трение. Хрупким вещам понадобится дополнительная упаковка, которая смягчит удары.

Простыню на резинке можно временно натянуть на коробку подходящего размера, не слишком растягивая ткань. Сначала решите, для чего она нужна, и только потом режьте: для мебели лучше оставить большое полотно, а для уборки – нарезать небольшие салфетки. Храните лишь те отрезы, которым уже нашли применение, чтобы ненужные лоскуты не занимали освободившееся место.

Как сообщал "Телеграф", даже после душа на постельном белье остаются загрязнения, а на наволочках – бактерии и следы косметики. Поэтому перед повторным использованием простыню нужно постирать, выбрав температуру по ярлыку: горячая вода подходит не всем тканям.