Повестка после 22:00: может ли ТЦК выбивать дверь и заходить в дом без разрешения

Юрист назвал шесть шагов, как защитить свое жилье от самоуправства

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Повестку могут вручить и ночью, но это не дает работникам ТЦК права зайти в квартиру, дом или гостиничный номер без согласия жильца. "Телеграф" выяснил, есть ли временные ограничения для оповещения, когда в жилье заходят без разрешения, и куда жаловаться на нарушения.

После 22:00 – не нарушение: что говорит постановление № 560

Законодательство позволяет вручать повестки круглосуточно, однако это не означает, что представители ТЦК могут беспрепятственно проникать в квартиры, частные дома или гостиничные номера. "Право на оповещение и право на проникновение в жилье имеют разные правовые основания", — отмечает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По его словам, представители ТЦК могут оповещать людей даже ночью. "Согласно пункту 35 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, повестки военнообязанным и резервистам вручают круглосуточно", — объясняет юрист. Вручать можно по месту жительства, работы или учебы, в общественных местах и зданиях и на блокпостах.

"Поэтому сам факт вручения повестки после 22:00 или ночью не свидетельствует о нарушении закона. Но круглосуточное уведомление не дает ТЦК дополнительных полномочий на принудительное проникновение в жилище", — отмечает Гончаренко.

Статья 30 Конституции: когда в жилье заходят без согласия

Могут ли работники ТЦК зайти в дом без разрешения собственника? "По общему правилу — нет. Статья 30 Конституции гарантирует неприкосновенность жилища. Поэтому ТЦК не могут самовольно заходить в квартиру или частный дом только для того, чтобы вручить повестку или проверить военно-учетные документы", — говорит Гончаренко.

Исключения предусмотрены для полиции. По словам эксперта, статья 38 Закона "О Национальной полиции" разрешает полицейским входить в жилье без решения суда в отдельных неотложных случаях:

для спасения жизни во время чрезвычайной ситуации;

во время чрезвычайной ситуации; при непосредственном преследовании подозреваемого в уголовном правонарушении;

подозреваемого в уголовном правонарушении; чтобы прекратить преступление, угрожающее жизни людей в помещении.

"Само по себе военное положение, наличие повестки или участие полицейского в группе оповещения не дают автоматического права взламывать двери", — отмечает Гончаренко.

Жалобы на визиты ТЦК в дома дошли и до омбудсмена. Дмитрий Лубинец в начале октября заявил, что получает обращения людей о вероятном незаконном проникновении работников ТЦК на частную территорию и в дома. По его словам, это приобретает системный характер. "Повестка — не разрешение зайти в чужой дом", — подчеркнул он.

Гостиничный номер и список гостей: что можно отдавать ТЦК

Повестку в отеле или хостеле можно вручать. "Согласно пунктам 35 и 38 постановления №560 оповещение проводят в общественных зданиях и других определенных местах. Поэтому повестку могут вручить, например, в холле, в коридоре общего пользования или на рецепции", — объясняет юрист.

В то же время, по словам юриста, номер, в котором живет гость, тоже является жилищем. Статья 233 Уголовного процессуального кодекса называет жилищем помещение, которое находится в постоянном или временном владении лица и приспособлено для проживания. Эксперт напоминает и решение Верховного Суда: Кассационный уголовный суд в постановлении от 17 июля 2025 года (дело № 686/4313/20) отметил, что к жилищу по статье 162 Уголовного кодекса относится и номер в гостинице.

Поэтому, объясняет эксперт, администрация может передать гостю просьбу связаться с ТЦК, но не может разрешить принудительно зайти в занятый номер вопреки его воле.

А что с данными гостей? "Информация об жильцах гостиницы, номере комнаты, сроках пребывания, паспортные и контактные данные — это персональные данные. Обычная устная просьба предоставить список всех мужчин, живущих в отеле, не создает обязанности их передавать. В то же время законные требования уполномоченных органов, оформленные в установленном порядке, нужно выполнять", — отмечает Гончаренко. По его словам, администрация должна проверить, кто обращается, с какой целью и на каком основании, и дать только те сведения, которые нужны для выполнения запроса.

Стучат ночью: что делать за закрытой дверью

Первым шагом юрист называет выяснение, кто пришел и зачем: стоит попросить посетителей представиться, назвать должности, показать служебные документы и объяснить цель визита. Такое требование закреплено в постановлении №560. Работник, вручающий повестку, должен представиться и по просьбе человека подтвердить свои полномочия.

"Если речь идет исключительно о вручении повестки, человек не обязан открывать дверь или выходить из помещения только по требованию ТЦК. Но стоит различать отказ впустить посторонних в жилище и отказ от должного оповещения: последний при условии, которые предусматривает закон, может иметь правовые последствия", — говорит эксперт.

Если посетители угрожают сломать дверь, применить силу или не называют правовых оснований, юрист рекомендует звонить по телефону 102 и, если есть возможность, вести видеозапись. "Физическое сопротивление оказывать не следует, потому что это может создать дополнительные риски", — советует Гончаренко.

Доставка в ТЦК: когда это может сделать полиция

Отдельно эксперт объясняет, когда человека могут доставить в ТЦК. "Закон предусматривает административное задержание и доставку военнообязанных в ТЦК, но такими полномочиями обладают прежде всего полицейские, и действуют они только на основаниях, определенных законом", — говорит юрист. Он ссылается на статьи 259, 260 и 262 КУоАП в связи с нарушениями по статьям 210 и 210-1 КУоАП. Постановление № 560 добавляет, что полиция задерживает людей и по обращению ТЦК, в частности, когда в базах МВД есть сведения о человеке.

"Но право на задержание не означает права проникать в жилище и насильно выводить оттуда человека. Для этого нужно отдельное законное основание", — подчеркивает Гончаренко. Задерживая человека, полицейские должны назвать причину, объяснить права и оформить документы.

Угрозы, поврежденное имущество, видео: что собрать и куда жаловаться

Если ТЦК или полиция незаконно проникли в квартиру, применили силу или угрожали, юрист советует сначала позаботиться о безопасности, а затем сохранить:

видеозаписи и контакты свидетелей;

и контакты свидетелей; номера служебных автомобилей ;

; доказательства повреждения имущества и медицинские документы, если были травмы;

и медицинские документы, если были травмы; данные должностных лиц и копии составленных документов.

"Статья 162 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное проникновение в жилище. Если это сделало должностное лицо или действия сопровождались насилием или угрозой, их могут квалифицировать по части второй этой статьи", — напоминает Гончаренко. Подать можно заявление об уголовном правонарушении, жалобу руководству ТЦК или высшему военному командованию.

Сроки и шесть шагов: что делать, если конфликт произошел

Сроки зависят от того, какое право нарушено, объясняет юрист:

до 15 дней – рассмотрение обращения, если не требуется дополнительная проверка, общий срок – один месяц (до 45 дней в исключительных случаях);

– рассмотрение обращения, если не требуется дополнительная проверка, общий срок – (до 45 дней в исключительных случаях); шесть месяцев — на обжалование в суде действий или бездействия властей, со дня, когда человек узнал о нарушениях;

— на обжалование в суде действий или бездействия властей, со дня, когда человек узнал о нарушениях; десять дней – обычно на обжалование постановления об админправонарушении.

Пошаговый алгоритм от Даниила Гончаренко: