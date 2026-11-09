Какой корм для кота лучше не покупать: эти компоненты в составе должны насторожить

Какой корм для кота лучше обходить стороной

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Выбирая корм для кота, хозяева нередко ориентируются на стоимость, известность марки и оформление упаковки. При этом не стоит игнорировать список ингредиентов, ведь отдельные компоненты и расплывчатые названия в составе могут скрывать важные подробности о продукте.

Даже привлекательная упаковка не гарантирует, что внутри качественный корм с понятным составом. Поэтому перед покупкой стоит выяснить, какие именно ингредиенты использовал производитель и достаточно ли подробно он их указал. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Какие компоненты в составе корма должны вызывать вопросы

В первую очередь стоит внимательно присмотреться к кормам, в составе которых на первых позициях указаны злаки, а источники животного белка расположены значительно ниже. Кукуруза, пшеница и рис могут использоваться при производстве кормов, но если они составляют основу списка ингредиентов, это повод подробнее изучить продукт.

Насторожить могут и нечеткие названия вроде "мясо и продукты его переработки" или "производные животного происхождения" без уточнения источника. Такие формулировки не позволяют покупателю понять, какие именно компоненты использовали и из каких источников они получены. В свою очередь, четко указанные виды мяса или рыбы дают больше информации о составе корма.

Отдельно стоит обратить внимание на добавленный сахар, карамель и красители. Их могут использовать, чтобы изменить внешний вид или вкусовые свойства продукта, но они не являются основными питательными компонентами. Если в списке ингредиентов много подобных добавок, а информации об основных компонентах мало, это повод внимательнее отнестись к выбору.

Четко названные виды мяса или рыбы дают больше информации о составе корма Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему не все субпродукты – плохой знак

Слово "субпродукты" на упаковке не обязательно означает, что корм некачественный. К этой категории могут относиться печень, сердце и другие органы, которые используют в производстве кормов. Важнее то, насколько подробно производитель описывает состав и понятно ли покупателю, из каких компонентов изготовлен продукт.

Также следует различать полнорационные и дополнительные корма. На упаковке должно быть указано назначение продукта: некоторые варианты рассчитаны на использование в качестве основного рациона, а другие – только как дополнение.

Печень и сердце могут быть компонентами корма для кошек Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

На что посмотреть перед покупкой

Перед тем как положить упаковку в корзину, стоит проверить, конкретизированы ли источники белка, какие ингредиенты стоят в начале списка и понятно ли назначение корма. Не стоит судить о качестве только по красивой картинке мяса на упаковке или громким надписям на лицевой стороне.

Особого внимания заслуживают продукты, производитель которых использует много общих названий вместо конкретного перечня ингредиентов. Чем понятнее описан состав, тем легче покупателю оценить, что именно он выбирает для своего кота.

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