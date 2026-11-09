Якого корму для кота краще не купувати: ці компоненти у складі мають насторожити

Який корм для кота краще оминати

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Вибираючи корм для кота, господарі нерідко орієнтуються на вартість, відомість марки та оформлення упаковки. Водночас не варто ігнорувати перелік інгредієнтів, адже окремі компоненти й розмиті назви у складі можуть приховувати важливі подробиці про продукт.

Навіть приваблива упаковка не гарантує, що всередині якісний корм із зрозумілим складом. Тому перед покупкою варто з'ясувати, які саме інгредієнти використав виробник і чи достатньо докладно він їх зазначив. Детальніше про це написав "Телеграф".

Які компоненти у складі корму мають викликати запитання

Насамперед варто уважно придивитися до кормів, у складі яких на перших позиціях зазначені злаки, а джерела тваринного білка розташовані значно нижче. Кукурудза, пшениця та рис можуть використовуватися у виробництві кормів, але якщо вони становлять основу переліку інгредієнтів, це привід детальніше вивчити продукт.

Насторожити можуть і нечіткі назви на кшталт "м'ясо та продукти його переробки" або "тваринні похідні" без конкретизації походження. Такі формулювання не дають покупцеві зрозуміти, які саме компоненти використали та з яких джерел вони отримані. Натомість чітко зазначені види м'яса чи риби дають більше інформації про склад корму.

Окремо варто звернути увагу на доданий цукор, карамель і барвники. Вони можуть використовуватися для зміни зовнішнього вигляду або смакових властивостей продукту, але не є основними поживними складниками. Якщо в переліку інгредієнтів багато подібних добавок, а інформації про основні компоненти мало, це привід поставитися до вибору уважніше.

Чітко названі види м’яса чи риби дають більше інформації про склад корму Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому не всі субпродукти — поганий знак

Слово "субпродукти" на упаковці не обов'язково означає, що корм неякісний. До цієї категорії можуть належати печінка, серце та інші органи, які використовують у виробництві кормів. Важливіше те, наскільки докладно виробник описує склад і чи зрозуміло покупцеві, з яких компонентів виготовлений продукт.

Також слід розрізняти повнораціонні та додаткові корми. На упаковці має бути зазначено призначення продукту: деякі варіанти розраховані на використання як основний раціон, а інші — лише як доповнення.

Печінка й серце можуть бути складниками корму для котів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

На що подивитися перед покупкою

Перед тим як покласти упаковку в кошик, варто перевірити, чи конкретизовані джерела білка, які інгредієнти стоять на початку списку та чи зрозуміле призначення корму. Не варто робити висновок про якість лише за красивою картинкою м'яса на упаковці або гучними написами на лицьовій стороні.

Особливої уваги заслуговують продукти, виробник яких використовує багато загальних назв замість конкретного переліку інгредієнтів. Чим зрозуміліше описаний склад, тим легше покупцеві оцінити, що саме він обирає для свого кота.

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