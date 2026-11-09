Нет свежей ВВК – не будет брони? Может ли ТЦК поставить вам ультиматум

Во время военного положения заключение военно-врачебной комиссии действует один год

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Отсутствие свежего заключения ВВК само по себе не является основанием для отказа работнику в оформлении отсрочки посредством бронирования. Это касается и тех военнообязанных, которые в последний раз проходили медосмотр пять или более лет назад.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал старший военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Данило Гончаренко. Он объяснил требования постановления Кабинета Министров № 76 от 27 января 2023 года, регулирующего бронирование работников.

Подробнее в материале: "Не проходили ВВК более 5 лет: могут ли из-за этого аннулировать бронирование или отказать в нем".

По словам юриста, прохождение военно-врачебной комиссии не входит в перечень обязательных условий, определенных этим порядком. Для оформления отсрочки предприятие должно иметь право бронировать работников, а сам работник – соответствовать установленным требованиям.

Порядок № 76 не называет прохождение ВВК обязательным условием бронирования Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На вопрос, нужно ли проходить ВВК до оформления бронирования, юрист ответил однозначно.

"Нет, действующее законодательство этого не предусматривает", – сказал Данило Гончаренко.

Юрист разграничивает две процедуры: бронирование оформляют по Порядку № 76, а прохождение медицинской комиссии регулируют другие нормативно-правовые акты. Поэтому требование ТЦК сначала пройти медосмотр и только после этого оформлять бронирование, по его объяснению, не имеет самостоятельного правового основания, если работник соответствует другим критериям.

Как сообщал "Телеграф", правительство разрабатывает механизм, по которому предприятия смогут бронировать 100% работников, если будут регулярно и добровольно привлекать часть из них к военной службе.