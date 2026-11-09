В Киеве предлагают полностью отменить комендантский час: причина проста

Комендантский час в Киеве действует ежедневно с 01:00 до 05:00

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В Киеве и области предлагают отменить комендантский час. Это предложение аргументируют тем, что из-за постоянных обстрелов РФ люди должны иметь возможность добраться до укрытий, не тратя время на объяснения правоохранителям причины нахождения на улице.

Соответствующая петиция №14603 зарегистрирована на официальном портале Киевского городского совета. Ее автором выступил Михаил Куценко.

Автор подчеркивает, что это необходимая мера, которая позволит быстрее и эффективнее передвигаться по городу. По его мнению, это актуально также для людей, которым нужно уезжать поездом в ночное время.

"Я считаю, что в период нестабильности и постоянных обстрелов людям нужно дать возможность добраться до укрытия или метро, не объясняя полиции, что ты какой-то диверсант. А также людям, которым ночью нужно на поезд: такси просто лупит из-за этого бешеные деньги. А также людям, которые прибывают в Киев ночью, чтобы не было вопросов, лишних проверок и траты времени", – говорится в петиции.

Также автор объясняет такую необходимость тем, что ночью ходят автобусы некоторых маршрутов. Более того, он подчеркивает, что власти должны увеличить и количество рейсов ночной электрички.

"Тем более ходят автобусы маршрутов 131н–134н. Я также считаю необходимым вернуть маршрут 137н через Дарницкий мост по новому пути. И самое главное – киевляне должны жить, а не выживать, и область тоже. Добавить несколько ночных рейсов электричек, чтобы забрать тех, кто опоздал", – указано в документе.

Петиция №14603 предлагает отменить комендантский час в Киеве и области

Добавим, что сбор подписей под указанной инициативой начался 9 ноября 2026 года. Чтобы столичные власти рассмотрели петицию, она должна собрать 6 тысяч подписей граждан в течение 60 дней. По состоянию на вторую половину дня 9 ноября документ подписали всего 5 граждан.

Важно помнить, что подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не превращается в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить

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