Владимир Подоляк мог воевать за Россию и, возможно, погиб в Кирилловке: что известно

На кресте у могилы указана дата смерти – 19 мая 2024 года

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Владимир Подоляк, старший брат советника президента Украины Михаила Подоляка, якобы погиб, воюя за Россию в оккупированной Кирилловке Запорожской области. Обстоятельства его смерти связали с данными утечки Росстата.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на исследовательский проект Killed in Ukraine (KIU). Согласно приведенным им данным, причиной смерти стала "внутричерепная травма", полученная во время "военных действий".

Что сообщили о Владимире Подоляке

Могилу Владимира Подоляка исследователи KIU якобы нашли еще в июне 2024 года. Долгое время после этого обстоятельства его смерти оставались неизвестными.

На парадном портрете у места захоронения мужчина изображен в форме полковника российской армии. На груди виден знак "За службу в военной разведке", два ордена Мужества и другие награды. На кресте указана дата смерти мужчины – 19 мая 2024 года.

На парадном портрете у места захоронения видны форма полковника российской армии и награды

Рядом исследователи заметили венок с лентой с надписью "От коллектива ЦПС". Они предполагают, что аббревиатура означает Центр подготовки специалистов ГРУ.

В документах утечки смерть связали с травмами, полученными во время военных действий

Открытые записи помогают исследователям подтверждать потери российских офицеров

Михаил Подоляк не комментировал смерть старшего брата. Ранее он признавал связь родственника с российскими спецслужбами, а в интервью украинским журналистам в 2021 году называл его обычным военным пенсионером.

"Уже давно обычный военный пенсионер", – говорил о брате советник президента Украины Михаил Подоляк.

Как Killed in Ukraine устанавливает потери российских офицеров

Killed in Ukraine отслеживает подтвержденные потери командного состава российской армии по открытым источникам. Как пишет UNITED24 Media, исследователи используют некрологи, объявления о захоронениях, сообщения российских СМИ, памятники, мемориальные доски и другие публичные записи.

В базу KIU попадают случаи, когда личность военнослужащего установлена, а его смерть подтверждается общедоступными свидетельствами. По состоянию на 29 октября 2026 года проект насчитал не менее 9000 погибших российских офицеров с начала полномасштабного вторжения.

"Эта минимальная цифра подтверждена общедоступными российскими источниками – некрологами, захоронениями, мемориальными досками", – заявил проект KIU.

По подсчетам исследователей, за 1708 дней полномасштабной войны в список добавляли в среднем около пяти офицеров в день. Речь идет о случаях гибели, установленных проектом.

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