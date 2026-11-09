Володимир Подоляк міг воювати за Росію і, можливо, загинув у Кирилівці, що відомо

На хресті біля могили вказана дата смерті – 19 травня 2024 року

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Володимир Подоляк, старший брат радника президента України Михайла Подоляка, нібито загинув, воюючи за Росію в окупованій Кирилівці Запорізької області. Обставини його смерті пов’язали з даними витоку Росстату.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дослідницький проєкт Killed in Ukraine (KIU). За наведеними ним даними, причиною смерті стала "внутрішньочерепна травма", отримана під час "воєнних дій".

Що повідомили про Володимира Подоляка

Могилу Володимира Подоляка дослідники KIU нібито знайшли ще в червні 2024 року. Тривалий час після цього обставини його смерті залишалися невідомими.

На парадному портреті біля поховання чоловік зображений у формі полковника російської армії. На грудях видно знак "За службу у військовій розвідці", два ордени Мужності та інші нагороди. На хресті вказано дату смерті чоловіка – 19 травня 2024 року.

На парадному портреті біля поховання видно форму полковника російської армії та нагороди

Поруч дослідники помітили вінок зі стрічкою з написом "Від колективу ЦПС". Вони припускають, що абревіатура означає Центр підготовки фахівців ГРУ.

У документах витоку смерть пов’язали з травмами під час воєнних дій

Відкриті записи допомагають дослідникам підтверджувати втрати російських офіцерів

Михайло Подоляк смерть старшого брата не коментував. Раніше він визнавав зв’язок родича з російськими спецслужбами, а в інтерв’ю українським журналістам у 2021 році називав його звичайним військовим пенсіонером.

"Уже давно звичайний військовий пенсіонер", – говорив про брата радник президента України Михайло Подоляк.

Як Killed in Ukraine встановлює втрати російських офіцерів

Killed in Ukraine відстежує підтверджені втрати командного складу російської армії за відкритими джерелами. Як пише UNITED24 Media, дослідники використовують некрологи, оголошення про поховання, повідомлення російських медіа, пам’ятники, меморіальні дошки та інші публічні записи.

До бази KIU потрапляють випадки, коли особу військового встановлено, а його смерть підтверджують загальнодоступні свідчення. Станом на 29 жовтня 2026 року проєкт нарахував щонайменше 9000 загиблих російських офіцерів від початку повномасштабного вторгнення.

"Ця мінімальна цифра підтверджена загальнодоступними російськими джерелами – некрологами, похованнями, меморіальними дошками", – заявив проєкт KIU.

За підрахунком дослідників, упродовж 1708 днів повномасштабної війни до переліку додавали в середньому близько п’яти офіцерів на день. Йдеться про встановлені проєктом випадки загибелі.

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