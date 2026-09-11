Украинцам вскоре изменят платежки за газ: когда именно и что в них будет

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Украинцев ждут изменения в оплате газа уже с 1 октября текущего года. Вместо двух платежек они будут получать одну, в которой объединят стоимость топлива и услугу по его распределению.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на постановление №541 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Такой шаг сделает начисления более понятными и даст возможность привести счета за газ к единому стандарту по всей стране. Главное изменение заключается в том, что платить можно будет по одной квитанции, в которой уже будут указаны как стоимость использованного газа, так и оплата за его распределение.

В новых платежках будут указывать объем потребленного топлива и составляющие итоговой суммы. Также украинцы смогут видеть информацию о переплате или задолженности.

Кроме того, потребители смогут выбирать способ получения квитанции — в бумажном или электронном виде. Для получения электронного документа необходимо будет воспользоваться личным кабинетом поставщика газа или его мобильным приложением и изменить соответствующую настройку.

Если же этих действий не будет выполнено, потребитель и дальше будет получать в бумажном виде в почтовый ящик.

Также стоит добавить, что для большей части потребителей стоимость газа останется на прежнем уровне — 7,96 грн за кубометр. Таким образом, нововведение, прежде всего, касается формы счета ии способа отображения начислений, а не конкретно размера тарифа.

Изменения с 1 октября 2026. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одной из областей будут платить за воду по тарифам Швейцарии.