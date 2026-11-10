Не мусор, а находка: как горлышки от коробок с соком облегчат жизнь на кухне и не только

То, что обычно отправляется в мусор, может улучшить быт

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Пластиковые горлышки с резьбой от упаковок молока или сока можно использовать повторно. Из них получаются насадки для пакетов с сыпучими продуктами, капсулы для мелочей и основы для занятий на развитие мелкой моторики.

О том, как превратить эти детали упаковки в полезные бытовые вещи, рассказывает "Телеграф". Способ крепления к пакету зависит от его толщины: тонкий край выворачивают поверх резьбы, а для более толстого используют другое соединение.

Дозатор для круп, сахара или корма

Горлышко с крышкой поможет превратить обычный пакет в емкость, из которой удобно высыпать рис, гречку, сахар, соль или кофе. Тот же принцип подходит для пакета с кормом для животных или стиральным порошком.

Крышка прижимает край пакета к резьбовому горлышку Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Срежьте горлышко с коробки вместе с небольшим квадратным основанием вокруг него. Удалите остатки картона и фольги, оставив пластиковое кольцо с резьбой. Проденьте открытый верх пакета через отверстие снизу вверх, выверните его края наружу поверх резьбы и закрутите крышку. Она прижмет пакет к горлышку.

Зажим для более плотного пакета

Если край пакета слишком толстый и его сложно вывернуть поверх резьбы, для самодельного мешка можно использовать другой способ. Срежьте горлышко по контуру пластикового основания, проденьте уголок пакета через отверстие и зафиксируйте соединение горячим клеем. Отверстие будет закрываться крышкой.

Основа для игры с закручиванием крышек

Еще один вариант – сделать развивающую игрушку для ребенка. Нужно закрепить несколько горлышек на плотном картоне или фанере. Выбирайте крышки разных цветов или размеров: ребенок будет подбирать их к соответствующим горлышкам и закручивать. Такие игры обычно интересуют малышей и тренируют мелкую моторику рук.

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