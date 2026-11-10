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Більше не доведеться носити важкі каструлі: краще рішення для сучасної кухні

Автор
Марина Бондаренко
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Велику каструлю можна поставити на варильну поверхню ще порожньою
Велику каструлю можна поставити на варильну поверхню ще порожньою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Складана конструкція дозволяє підвести вилив до посуду, а після використання прибрати його до стіни

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Наповнити велику каструлю можна просто на варильній поверхні – без перенесення її від мийки. Для цього над плитою встановлюють pot filler: окремий кран, який подає воду безпосередньо до місця приготування їжі.

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Як працює таке рішення та чим воно зручне на кухні, розповідає "Телеграф". Особливо відчутна його користь, коли для готування потрібна велика й важка каструля.

Пояснення pot filler і два приклади настінного складаного крана над варильною поверхнею
Pot filler подає воду до каструлі безпосередньо в зоні приготування їжі

Сценарій простий: порожній посуд ставлять на плиту, підводять до нього вилив і відкривають воду. Коли потрібний об’єм набрано, кран закривають і складають. Так із підготовки до варіння супу, макаронів чи картоплі зникає один незручний етап – перенесення наповненої каструлі через кухню.

Секрет конструкції – у рухомих з’єднаннях. Вони дозволяють розкладати кран над варильною поверхнею та повертати його ближче до стіни після використання. На наданому прикладі показані два варіанти оздоблення: сріблястий і золотистий.

Складаний кран із рухомими з’єднаннями прибраний до стіни над плитою
Після наповнення посуду рухомі частини крана складають біля стіни Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розташування такого крана продумують під конкретну кухню. Вилив має діставати до посуду, а висоти повинно вистачати для каструль, якими користуються вдома. Для встановлення потрібне підведення води до стіни за плитою, тому передбачити його найзручніше під час планування ремонту.

Є й важлива особливість користування: під краном над плитою немає зливу. Наповнення каструлі потрібно контролювати, а після завершення – перекривати воду. Саме продумане розташування й уважне користування роблять цей кухонний прийом справді зручним у щоденному готуванні.

Як повідомляв "Телеграф", під час вимкнень можна вимити посуд одним літром води, розділивши його між двома мисками.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Кран