Зима пришла в ноябре: сразу несколько регионов Украины накрыло первым снегом (фото, видео)

На выходных синоптики прогнозируют мокрый снег и ночные заморозки

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Осенние снегопады накрыли сразу несколько регионов Украины. Осадки зафиксировали в Харькове, Полтаве, Днепре и других городах. Кадры с "белыми мухами" появились и из Киева, а в Карпатах температура уже опустилась до -11°C.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинский гидрометцентр прогнозирует дождь и мокрый снег 8–10 ноября.

В каких городах уже выпал снег

Первый снег, помимо жителей Харькова и Полтавы, увидели жители Киева и Днепра. Из этих крупных городов публикуют кадры заснеженных улиц. Осадки отмечают и в целом по Днепропетровской области.

Снег выпал и в Буковеле. В Карпатах похолодало до -11°C – заметно холоднее, чем, по прогнозу синоптиков, будет в выходные в остальных регионах.

Где ожидаются мокрый снег и сильный ветер

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, с 7 по 10 ноября ночная температура в Украине будет держаться в пределах 0…-5 градусов, а дневная существенно не изменится. 7 ноября Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки.

На севере местами ночью ожидаются небольшой снег и мокрый снег. Температура составит -4…+1 градус ночью и 0…+5 градусов днем. В центральных областях небольшой мокрый снег местами пройдет ночью и утром. Здесь прогнозируют -2…+3 градуса ночью и 0…+5 градусов днем.

На востоке ночью и в первой половине дня ожидаются небольшой мокрый снег и снежная крупа. Температура составит -2…+3 градуса ночью и 0…+5 градусов днем.

На юге и в Крыму холодный фронт принесет небольшой дождь, который перейдет в мокрый снег. Днем местами порывы северного ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Температура составит -1…+4 градуса ночью и +2…+7 градусов днем.

Карта Укргидрометцентра показывает прогноз погоды в Украине на фоне первых снегопадов/Фото: meteo.gov.ua

Прогноз Укргидрометцентра показывает, где в Украине ожидаются дождь и мокрый снег/Фото: meteo.gov.ua

Карта показывает прогноз осадков и температуры в Украине на фоне похолодания/Фото: meteo.gov.ua

Как сообщал "Телеграф", во второй половине ноября в северных и западных областях Украины возрастет вероятность первого мокрого снега. Однако снегопад – не единственная погодная опасность.