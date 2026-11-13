Холодильний не обов'язковий? Як правильно зберігати відкриту консервацію

Для овочів у маринаді та фруктів діють різні строки

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Відкриту консервацію овочів і фруктів потрібно зберігати в холодильнику. Залишати банку на кухонному столі чи в коморі після відкриття не слід: навіть кислий маринад не замінює охолодження.

Служба безпеки та інспекції харчових продуктів Міністерства сільського господарства США рекомендує зберігати відкриті заготовки з високою кислотністю 5–7 днів. Це стосується фруктів, томатних продуктів, маринованих овочів, квашеної капусти та продуктів в оцтових соусах.

Для низькокислотних овочевих заготовок – квасолі, моркви, кукурудзи чи горошку – строк коротший: 3–4 дні. Перекладати залишки з великої скляної банки в судок не обов’язково: можна залишити їх у банці під кришкою, якщо вона вміщується в холодильник.

Залишки можна тримати у скляній банці, якщо вона вміщується в холодильник Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Овочі в розсолі чи маринаді мають залишатися вкритими рідиною. Діставайте їх чистою виделкою або ложкою, щільно закривайте банку й не повертайте до неї залишки з тарілки.

Якщо з’явилися пліснява, піна, слиз або неприємний запах, консервацію викидають. Знімати плісняву й доїдати решту чи куштувати підозрілу заготовку не слід.

Зберігати на балконі відкриту консервацію не можна, адже там не стабільна температура. Взимку овочі можуть перемерзати.

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