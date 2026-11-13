Мини-печь для приготовления пищи можно сделать своими руками: сколько масла она расходует (видео)
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Сколько топлива израсходовала самодельная горелка во время повторного эксперимента
Мужчина собрал самодельную печь из банки, ватных фитилей и подсолнечного масла, чтобы проверить, сможет ли приготовить еду без электричества и газа. Вода на ней закипела примерно за 35 минут, а в следующем эксперименте он измерил расход топлива.
Автор аккаунта mr.past001 в TikTok показал, как смастерил и испытал масляную горелку. В качестве опоры для посуды он использовал четыре керамические чашки и конфорку от портативной газовой плитки.
Как мужчина собрал печь из подручных вещей
"Если отключат электричество и газ, мне стало интересно, смогу ли я тогда приготовить себе еду из подручных средств. Горелку сделаю из банки, а топливом будет масло", – объяснил автор видео.
Сначала он пробил гвоздем в крышке банки пять отверстий. Затем скрутил из ваты небольшие фитили и протянул их через эти отверстия. В банку налил подсолнечное масло, закрутил крышку и перевернул ее, чтобы вата пропиталась топливом.
Далее мужчина собрал конструкцию для нагревания: взял подставку под банку, расставил керамические чашки и использовал конфорку от переносной плитки как опору для посуды. Когда фитили пропитались маслом, он зажег их и поставил воду нагреваться.
Во время работы горелки автор заметил копоть от пяти фитилей. Примерно через 35 минут вода закипела – именно этот результат он назвал подтверждением того, что при необходимости на такой конструкции можно готовить еду.
Сколько масла ушло на литр воды
После вопросов в комментариях мужчина провел второй эксперимент – уже с измерением расхода топлива. На этот раз он налил в банку 50 г масла и отдельно отмерил литр воды, который должен был вскипятить.
Горелку подготовил по той же схеме: закрутил крышку с фитилями, перевернул банку, чтобы вата пропиталась, а затем поджег ее. После закипания воды мужчина взвесил остаток масла вместе с фитилями, поскольку они тоже впитали часть топлива.
"И что у нас получается? 40 г. Значит, чтобы вскипятить литр воды, нужно сжечь 10 г масла", – подсчитал автор видео.
Это результат конкретного эксперимента с его самодельной конструкцией. Такая горелка работает с открытым пламенем, а копоть, которую заметил мужчина, свидетельствует о неполном сгорании топлива. Импровизированные опоры для горячей посуды также создают риск опрокидывания и ожогов.
Как сообщал "Телеграф", после открытия бутылки подсолнечное масло рекомендуют хранить при температуре 20–25 °C.