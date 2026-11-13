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Мини-печь для приготовления пищи можно сделать своими руками: сколько масла она расходует (видео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Мужчина придумал альтернативу газовой плите
Мужчина придумал альтернативу газовой плите. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Сколько топлива израсходовала самодельная горелка во время повторного эксперимента

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Мужчина собрал самодельную печь из банки, ватных фитилей и подсолнечного масла, чтобы проверить, сможет ли приготовить еду без электричества и газа. Вода на ней закипела примерно за 35 минут, а в следующем эксперименте он измерил расход топлива.

Автор аккаунта mr.past001 в TikTok показал, как смастерил и испытал масляную горелку. В качестве опоры для посуды он использовал четыре керамические чашки и конфорку от портативной газовой плитки.

Как мужчина собрал печь из подручных вещей

"Если отключат электричество и газ, мне стало интересно, смогу ли я тогда приготовить себе еду из подручных средств. Горелку сделаю из банки, а топливом будет масло", – объяснил автор видео.

Сначала он пробил гвоздем в крышке банки пять отверстий. Затем скрутил из ваты небольшие фитили и протянул их через эти отверстия. В банку налил подсолнечное масло, закрутил крышку и перевернул ее, чтобы вата пропиталась топливом.

Руки держат металлическую крышку банки с пятью отверстиями над деревянной доской
В крышке банки сделали пять отверстий для ватных фитилей
Руки протягивают белые ватные фитили через отверстия в металлической крышке над деревянной доской
Пять фитилей в крышке со временем дали копоть во время работы горелки
Масло пропитало вату
Масло пропитало вату

Далее мужчина собрал конструкцию для нагревания: взял подставку под банку, расставил керамические чашки и использовал конфорку от переносной плитки как опору для посуды. Когда фитили пропитались маслом, он зажег их и поставил воду нагреваться.

Банка с крышкой и пятью фитилями на черной подставке для посуды
Конструкция для нагрева

Во время работы горелки автор заметил копоть от пяти фитилей. Примерно через 35 минут вода закипела – именно этот результат он назвал подтверждением того, что при необходимости на такой конструкции можно готовить еду.

Сколько масла ушло на литр воды

После вопросов в комментариях мужчина провел второй эксперимент – уже с измерением расхода топлива. На этот раз он налил в банку 50 г масла и отдельно отмерил литр воды, который должен был вскипятить.

Стеклянная банка с жидкостью на красных кухонных весах Elenberg с показанием 50 г
Перед повторным экспериментом автор отмерил 50 г масла

Горелку подготовил по той же схеме: закрутил крышку с фитилями, перевернул банку, чтобы вата пропиталась, а затем поджег ее. После закипания воды мужчина взвесил остаток масла вместе с фитилями, поскольку они тоже впитали часть топлива.

Белые фитили в бумажной формочке на красных кухонных весах Elenberg с показанием 39 г
После кипячения автор взвесил остаток масла вместе с фитилями

"И что у нас получается? 40 г. Значит, чтобы вскипятить литр воды, нужно сжечь 10 г масла", – подсчитал автор видео.

Это результат конкретного эксперимента с его самодельной конструкцией. Такая горелка работает с открытым пламенем, а копоть, которую заметил мужчина, свидетельствует о неполном сгорании топлива. Импровизированные опоры для горячей посуды также создают риск опрокидывания и ожогов.

Как сообщал "Телеграф", после открытия бутылки подсолнечное масло рекомендуют хранить при температуре 20–25 °C.

Теги:
#Растительное масло #Вата #Лайфхак #Печь #Блэкаут