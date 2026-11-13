Собирал 35 тысяч человек, а теперь зарос сорняками: как легендарный стадион в Днепре превратился в руины

Рядом с футбольной ареной разрушается ледовый дворец, где фиксируют опасные развлечения

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В сети появилось видео заброшенного стадиона "Метеор" в Днепре. Арена, принимавшая европейские клубы и сборную Украины, постепенно разрушается, а на заброшенной территории спортивного комплекса случаются пожары и собирается молодежь.

Новые кадры опубликовал в TikTok пользователь fcdnipro88. В подписи автор отметил, что показывает стадион таким, какой он есть сегодня.

Как "Метеор" стал главной футбольной ареной города

Стадион построили по инициативе ПМЗ, поскольку старый "Металлург" уже не вмещал всех желающих посетить спортивные мероприятия. Как пишет dnepr.info, генеральный план разработали в 1962 году, а в августе 1966-го здесь сыграли первый футбольный матч. "Метеор" сразу стал домашним стадионом "Днепра".

В августе 1966 года на арене состоялся первый футбольный матч Источник: artkostyuk.com

Когда-то трибуны "Метеора" вмещали 35 тысяч болельщиков Источник: artkostyuk.com

Сначала трибуны вмещали 35 тысяч болельщиков. В 2002 году деревянные сиденья заменили пластиковыми в соответствии с требованиями УЕФА, из-за чего количество мест сократилось почти на 10 тысяч. На этом поле "Днепр" провел 27 встреч в турнирах УЕФА. Среди гостей арены были "Марсель", "Бенфика" и "Фиорентина".

В 1980–1990-х годах стадион был одним из главных футбольных центров города: здесь "Днепр" завоевывал медали чемпионатов СССР и Украины. А в октябре 2005 года на "Метеоре" сыграла национальная сборная Украины – отборочный матч чемпионата мира против Албании завершился со счетом 2:2.

Стадион был одним из главных футбольных центров города Источник: 056.ua

На поле "Метеора" "Днепр" провел 27 матчей в турнирах УЕФА Источник: dnepr.info

Переезд "Днепра" и остановленная реконструкция дворца

После открытия "Днепр-Арены" в 2008 году основная команда покинула "Метеор". Старый стадион использовали для тренировок и игр дубля, позднее он также был временной домашней площадкой для "Мариуполя", каменской "Стали" и ВПК-Агро. Уже на фотографиях 2023 года были видны сорняки на поле и деревья между сиденьями.

После открытия "Днепр-Арены" основная команда покинула "Метеор". Источник: dnepr.info

Отдельная история упадка – ледовый дворец, который открыли рядом в 1983 году. Как сообщал сайт 056, в 2013 году сооружение передали государственному предприятию "Ледовые арены" для реконструкции к Евробаскету-2015. После отмены чемпионата в 2014 году работы остановились, а внутренняя отделка к тому моменту уже была разрушена.

Новые значительные повреждения комплекс получил в результате российской атаки в 2024 году, сообщает телеканал D1.

Пожары, дрифт и подростки на аварийных конструкциях

Заброшенная территория комплекса стала местом опасных развлечений. Как сообщает "Дніпро Оперативний", из-за отсутствия охраны сюда беспрепятственно попадают и несовершеннолетние. Они забираются на крыши аварийных конструкций, ходят по разрушенным перекрытиям, бросают камни и стекло, устраивают пожары.

В одном из описанных случаев на арену заехал автомобиль, который вскоре загорелся. По словам свидетелей, машину подожгли неизвестные. Присутствовавший на месте мужчина рассказал, что вместе с друзьями пытался потушить пламя, но огонь усиливался. О возможном взрыве газового баллона в автомобиле и травме руки у одного человека также сообщает "Дніпро Оперативний".

По словам местных жителей, по территории свободно ездят автомобили, мотоциклы и мопеды, здесь устраивают дрифт, вечеринки и драки.

Как сообщал "Телеграф", в 1930-х годах советская власть решила снести некрополь, чтобы обустроить первую большую спортивную арену города.