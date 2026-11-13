Стоит от 55 тысяч гривен и почти не ломается: какой автомобиль подойдет пожилым водителям

На украинском рынке продают подержанные хетчбеки нескольких поколений

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Для водителей старшего возраста небольшой автомобиль с простым обслуживанием может стать практичным решением для ежедневных поездок. Среди доступных вариантов на вторичном рынке выделяется Suzuki Alto, который выпускали с 2009 до 2014 года.

В исследовании британской организации Which? эта модель вошла в список самых надежных подержанных автомобилей. Рейтинг составили по результатам опроса 63 334 автовладельцев, проведенного в апреле–июне 2025 года, а по расходам на обслуживание Alto опередила другие автомобили независимо от их возраста.

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По затратам на обслуживание Alto опередила остальные автомобили в исследовании Which? Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Один из владельцев Suzuki Alto, участвовавший в опросе Which?, отметил маневренность и компактные размеры автомобиля, благодаря которым им легко управлять и парковаться. Также он похвалил модель за низкий расход топлива, доступное обслуживание и надежность: за 12 лет пользования машина ни разу не подвела при запуске двигателя.

За год, охваченный опросом, ни один из владельцев Alto не сообщил о поломке, которая обездвижила автомобиль. Версия 2009–2014 годов получила 5 звезд за надежность.

Цены на украинском рынке

На AUTO.RIA автомобили 2001–2015 годов предлагают за 2 550–6 800 долларов. На OLX.ua модели 2000–2013 годов стоят 55 000–255 000 грн, а на RST средняя стоимость Suzuki Alto составляет около 4 200 долларов.

На RST средняя цена Suzuki Alto составляет около 4 200 долларов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")