Поблагодарил за службу и захотел увидеть спектакль в Британии: принц Гарри застал врасплох актеров Театра Ветеранов во Львове

Герцог Сассекский выразил надежду увидеть "Энеиду" на британской сцене

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во время необъявленного визита во Львов принц Гарри, герцог Сассекский, познакомился с актерами и творческой командой Театра Ветеранов. Он поблагодарил за службу ветерана и военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ Артема Мороза и пригласил его сфотографироваться вместе.

Об этом сообщили на странице Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook. Гарри приехал к украинским участникам Игр Несокрушимых (Invictus Games), среди которых есть актер Театра Ветеранов Иван Войнов.

Неожиданная встреча перед выступлением

Узнав о театре, принц зашел к команде и тепло пообщался с ней. Для актеров его появление стало полной неожиданностью.

"Мы как раз готовились к выступлению и незадолго до его начала переоделись и ждали в холле. И в этот момент вошел принц Гарри. Я не ожидал, встал, отдал честь. Он подошел ко мне, пожал руку, поблагодарил за службу и предложил сфотографироваться", – рассказал актер Театра Ветеранов, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Артем Мороз.

Театр Ветеранов помогает военным возвращаться к активной общественной жизни

Как рассказал художественный руководитель Театра Ветеранов, известный украинский режиссер и военнослужащий Сил ТрО ВСУ Ахтем Сеитаблаев, Гарри назвал театральное искусство сильным инструментом мотивации и реабилитации ветеранов.

Из-за плотного графика принц в этот раз не смог остаться на спектакль, однако выразил надежду увидеть его на британской сцене.

"Энеида" собрала аншлаг во Львове

Театр Ветеранов показал "Энеиду" в рамках Всеукраинских Игр Несокрушимых. Спектакль традиционно прошел с полным аншлагом, а зрители Львовского академического драматического театра имени Леси Украинки еще долго не отпускали актеров со сцены.

"Я еще никогда не слышал, чтобы зал так аплодировал", – сказал актер Театра Ветеранов, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Артем Мороз.

"Энеида" – экспериментальный музыкально-пластический спектакль по мотивам одноименной поэмы Ивана Котляревского. В нем сочетаются классический текст, музыка, пластика и личные истории участников российско-украинской войны. Роли исполняют ветераны и действующие военнослужащие, в частности защитники с ампутациями и тяжелыми ранениями.

В "Энеиде" ветераны и действующие военные сочетают классический текст с собственными историями войны

В "Энеиде" личные истории ветеранов объединили с классическим текстом и музыкой

Театр Ветеранов воплощает истории участников войны через музыку и пластику

Национальная премьера состоялась 19 февраля 2026 года на сцене Киевского Молодого театра. Художественный руководитель проекта – Ахтем Сеитаблаев, режиссер-постановщик – Ольга Семешкина, продюсер – Андрей Ризоль. Спектакль создан при поддержке Фонда "МХП – Громаде".

Реабилитация через театр и международные приглашения

Театр Ветеранов основали в 2024 году как совместный проект отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ (ТРО Медиа) и Театра Драматургов. Его цель – социальная и психологическая реабилитация ветеранов и ветеранок через театральное искусство, создание возможностей для творческой самореализации, осмысление боевого опыта и возвращение к активной общественной жизни.

В рамках проекта ветераны осваивают основы драматургии и создают авторские пьесы на основе собственного опыта войны. Профессиональные режиссеры и актеры помогают им воплощать эти истории на сцене.

"Это еще одно доказательство того, что Театр Ветеранов, созданный в Силах территориальной обороны, не только помогает реабилитации наших побратимов, но и является мощным инструментом международной дипломатии. Только в этом году у нас состоялось пять международных встреч, и уже есть несколько приглашений показать спектакль "Энеида" на ведущих театральных площадках Европы и Америки", – отметил художественный руководитель Театра Ветеранов, режиссер и военнослужащий Сил ТрО ВСУ Ахтем Сеітаблаєв.

Следующие Игры непокоренных примет Бирмингем

Игры Несокрушимых (Invictus Games) – международные мультиспортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей. Британский принц Гарри основал их в 2014 году. Главная цель – содействовать физическому и психологическому восстановлению раненых военных с помощью спорта, поддерживать их мотивацию, уверенность в собственных силах и возвращение к активной жизни.

Участники соревнуются в адаптивных видах спорта, в частности в стрельбе из лука, плавании, легкой атлетике, гребле на тренажерах, волейболе сидя и баскетболе на колясках. Следующие Игры Несокрушимых состоятся в Бирмингеме в 2027 году.

Показ "Энеиды" во Львове собрал полный зал зрителей

Как сообщал "Телеграф", принц Гарри приехал во Львов на Всеукраинские Игры Несокрушимых в середине ноября 2026 года.