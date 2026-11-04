Трампа "выселили" к Януковичу и Асаду: лучшие мемы после победы демократов в США

В мемах президента США считают тем, кто пилит сук, на котором сидит

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На промежуточных выборах в США 3 ноября 2026 года демократы сенсационно победили и получили большинство в обеих палатах Конгресса. Поражение республиканцев стало поводом для шуток о Дональде Трампе в Украине и за рубежом.

"Телеграф" рассказывает, как результаты голосования превратились в юмористические сюжеты, – собрали лучшее.

Демократы победили в оплотах республиканцев

Демократы перехватили контроль над Сенатом, получив места от Техаса, Канзаса, Огайо, Северной и Южной Каролины. Но ключевым для некоторых украинцев стала не победа демократов, а именно поражение Трампа.

В меме поражение Трампа отделили от поддержки демократов

Поражение Трампа так подняло настроение некоторым, что даже мытье в тазике воспринимается веселее, несмотря на бытовые проблемы в Киеве.

Киевлянка пошутила, что результаты выборов подняли ей настроение, несмотря на отсутствие коммунальных услуг

На одном из опубликованных коллажей Виктор Янукович и Башар Асад спокойно сидят за кухонным столом в типичной постсоветской квартире, в дверях стоит Трамп с сумкой и раскладной кроватью – словно приехал поселиться. "Ростов не резиновый", – гласит подпись к фото, намекая, что Трамп может стать очередным президентом в изгнании, которого примет РФ.

Трампа в шутку отправили искать место на кухне рядом с Януковичем и Асадом

"Алло, это Белый дом?": результаты выборов – повод для насмешливого "звонка" в президентскую администрацию. Вспоминают и президента Джо Байдена, и его загадочную улыбку.

Результаты выборов стали поводом для мемного звонка в Белый дом

Ветка, которую Трамп пилит сам

Одна из мемов отсылает к событиям 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где возле временного пункта дислокации военных произошли столкновения. Трампа изобразили подростком, который сам залез на забор и упал.

В другой видеошутке показали, что результаты выборов – последствия действий самого Трампа: он пилил ветку, на которой сидит.

Отметим, Трамп уже отреагировал на результаты и заявил, что готов принять их и сотрудничать с демократами. Однако еще 1 ноября он обещал в случае их победы стать "Мистером Вето": постоянно блокировать инициативы, чтобы вынудить оппонентов заключить с ним сделку.

Как сообщал "Телеграф", демократы получили места в Сенате даже в традиционно республиканских штатах. Для Украины это означает изменение баланса в Конгрессе, но не гарантирует немедленного пересмотра политики администрации США.