"Согрей меня, если сможешь": свежие мемы о реалиях жизни в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
Чувство юмора всегда было присуще украинцам
В результате российских атак на энергосистему Киев, как и другие города и регионы Украины, надолго остается без света и тепла в домах. Однако украинцы не падают духом и создают мемы и фотожабы об этой ситуации.
"Телеграф" собрал некоторые самые смешные шутки из сети. В этот раз источником вдохновения для мемов стали известные голливудские фильмы и мультики.
Так, на первом из мемов изображен постер к фильму "Молчание ягнят". Только в украинских реалиях он называется "Молчание батарей".
Еще одним фильмом, который обыграли в меме украинцы, стал "Бегущий по лезвию". Однако, в условиях отключений водоснабжения, украинцы изобразили фигуру мужчины с двумя пятилитровыми бутылями воды и назвали его "Бегущий за водой 2026".
Еще один мем создан по мотивам фильма "Вечное сияние чистого разума". На картинке изображены главные герои в исполнении Джима Керри и Кейт Уинслет, которые обнялись и смотрят на ярко освещенный дом напротив. Название мема — "Вечное сияние соседнего дома".
Украинцы не обошли вниманием и "Голодные игры". Учитывая современные реалии, фильм "переименовали" в "Холодные игры".
Франшиза Майкла Бэя "Трансформеры" стала основой для очередного мема. На постере изображен робот, напоминающий Оптимуса Прайма, отражающий атаку ракеты на электростанцию щитом. Название мема очень актуальное — "Трансформаторы".
Еще одним фильмом, взятым за основу для мема, стал "Поймай меня, если сможешь". На картинке главный герой Леонардо Ди Каприо в форме пилота и с радиатором в руках стоит в холодном помещении напротив персонажа в исполнении Тома Хэнкса. Название весьма красноречивое — "Согрей меня, если сможешь".
Следующий мем создан по мотивам мультфильма "Ледяное сердце". Главная героиня стоит посреди квартиры, покрытой снегом и льдом и колдует. Картинку назвали "Ледяной дом".
В следующем меме собраны все проблемы, которые выпадают на долю украинцев, в форме таблицы. С ее помощью можно выбирать комбинации, какие именно коммунальные блага сейчас есть, а каких нет и что это все означает.
"Спорт-лото по-киевски. А какое комбо у вас?" — отмечено в сообщении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наделали мемы о конфликте вокруг Конституционного трибунала в Польше.