"Согрей меня, если сможешь": свежие мемы о реалиях жизни в Киеве

Чувство юмора всегда было присуще украинцам

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В результате российских атак на энергосистему Киев, как и другие города и регионы Украины, надолго остается без света и тепла в домах. Однако украинцы не падают духом и создают мемы и фотожабы об этой ситуации.

"Телеграф" собрал некоторые самые смешные шутки из сети. В этот раз источником вдохновения для мемов стали известные голливудские фильмы и мультики.

Так, на первом из мемов изображен постер к фильму "Молчание ягнят". Только в украинских реалиях он называется "Молчание батарей".

Мем "Молчание батарей"

Еще одним фильмом, который обыграли в меме украинцы, стал "Бегущий по лезвию". Однако, в условиях отключений водоснабжения, украинцы изобразили фигуру мужчины с двумя пятилитровыми бутылями воды и назвали его "Бегущий за водой 2026".

Мем "Бегущий за водой 2026"

Еще один мем создан по мотивам фильма "Вечное сияние чистого разума". На картинке изображены главные герои в исполнении Джима Керри и Кейт Уинслет, которые обнялись и смотрят на ярко освещенный дом напротив. Название мема — "Вечное сияние соседнего дома".

Мем "Вечное сияние соседнего дома"

Украинцы не обошли вниманием и "Голодные игры". Учитывая современные реалии, фильм "переименовали" в "Холодные игры".

Мем "Холодные игры"

Франшиза Майкла Бэя "Трансформеры" стала основой для очередного мема. На постере изображен робот, напоминающий Оптимуса Прайма, отражающий атаку ракеты на электростанцию щитом. Название мема очень актуальное — "Трансформаторы".

Мем "Трансформаторы"

Еще одним фильмом, взятым за основу для мема, стал "Поймай меня, если сможешь". На картинке главный герой Леонардо Ди Каприо в форме пилота и с радиатором в руках стоит в холодном помещении напротив персонажа в исполнении Тома Хэнкса. Название весьма красноречивое — "Согрей меня, если сможешь".

Мэм "Согрей меня, если сможешь"

Следующий мем создан по мотивам мультфильма "Ледяное сердце". Главная героиня стоит посреди квартиры, покрытой снегом и льдом и колдует. Картинку назвали "Ледяной дом".

Мем "Ледяной дом"

В следующем меме собраны все проблемы, которые выпадают на долю украинцев, в форме таблицы. С ее помощью можно выбирать комбинации, какие именно коммунальные блага сейчас есть, а каких нет и что это все означает.

"Спорт-лото по-киевски. А какое комбо у вас?" — отмечено в сообщении.

Мем "Спорт-лото по-киевски"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наделали мемы о конфликте вокруг Конституционного трибунала в Польше.