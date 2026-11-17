Чеснок, перец и лавровый лист придают грибам выразительный аромат

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Шампиньоны можно замариновать, пока готовится ужин: проварить в кисло-сладком маринаде, а затем остудить прямо в нем. Для быстрого рецепта берите мелкие грибы или разрежьте крупные на одинаковые части.

О том, как приготовить такую закуску дома, рассказывает "Телеграф". На 500 г шампиньонов понадобятся 100 мл воды, 50 мл масла, 40 мл уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли без горки, 2 чайные ложки сахара, 6 горошин черного перца и 2 лавровых листа.

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Быстро промойте грибы, срежьте загрязненные кончики ножек, чеснок нарежьте пластинками. В кастрюле смешайте воду, масло, уксус, соль, сахар и специи. Доведите маринад до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились.

Добавьте шампиньоны и чеснок, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 8–10 минут после повторного закипания. Несколько раз осторожно перемешайте: грибы выделят сок, поэтому жидкости станет больше. Переложите все в неглубокую жаропрочную емкость, чтобы оно быстрее остыло.

Во время охлаждения шампиньоны оставляют в маринаде, чтобы они впитали аромат специй Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не сливайте маринад во время охлаждения. Контакт с ним дает соли и кислоте время проникнуть в грибы, а чесноку и специям – передать аромат. Как только закуска перестанет активно парить, поставьте ее в холодильник на 30–60 минут. Перед подачей перемешайте и достаньте нужную порцию без лишней жидкости; остальное держите в холодильнике в маринаде.

Соль и сахар растворяют в маринаде до добавления шампиньонов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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