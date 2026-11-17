Владельцев обязали самостоятельно убрать объекты и привести территории в порядок после демонтажа

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В Днепре планируют демонтировать четыре почтомата "Новой почты" из-за нарушения правил благоустройства. Исполком городского совета принял решение убрать их вместе с другими временными сооружениями.

О решении демонтировать в общей сложности 45 объектов сообщил канал "Дніпро". Если владельцы не уберут сооружения самостоятельно, этим займутся коммунальщики вместе с департаментом торговли и рекламы горсовета.

По каким адресам уберут почтоматы

Поштоматы, попавшие в перечень, расположены на двух улицах города, пишет "Дніпро Оперативний" со ссылкой на Днепровский городской совет. На улице Коробова демонтаж предусмотрен возле домов 9 и 24. Еще два почтомата "Нової почты" должны убрать на проспекте Слобожанском, 83 и 85.

"В Днепре планируют демонтировать 45 МАФов и почтоматов "Новой почты"", — говорится в сообщении.

В Днепре демонтируют почтоматы Новой почты

В Днепре демонтируют почтоматы Новой почты

В Днепре демонтируют почтоматы Новой почты

Кто будет отвечать за демонтаж

После уборки сооружений их владельцы должны привести освобожденные участки в надлежащее состояние. Территории должны быть пригодны для дальнейшего использования по целевому назначению.

В случае невыполнения требований работы организует департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета совместно с коммунальным предприятием "Днепровские активы". К демонтажу также предусмотрено привлечь другие коммунальные предприятия или учреждения города в соответствии с их полномочиями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто владеет "Новой почтой" и какие еще бизнесы развивает.