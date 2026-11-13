Не крутите стартер до последнего: какая фатальная ошибка убивает дизельный мотор
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Причину отказа помогают определить скорость вращения двигателя и состояние батареи
Длительное прокручивание дизельного двигателя в мороз истощает аккумулятор и грозит повреждением стартера, не устраняя причину неудачного запуска. Перед следующей попыткой нужно сделать паузу и дождаться завершения подогрева свечами накаливания.
"Телеграф" рассказывает, что делать, если дизель не заводится из-за низкой температуры. После неудачного запуска выключите зажигание, дождитесь, пока погаснет индикатор свечей накаливания, и сделайте паузу перед следующей попыткой.
Соблюдайте ограничения для своего автомобиля: например, для дизеля Ford 6,7 л стартер прокручивают не дольше 10 секунд, а между попытками ждут 30 секунд.
Если двигатель крутится вяло или контрольные лампы тускнеют, прекратите попытки и зарядите аккумулятор. Если на морозе загустело летнее дизельное топливо, отогрейте автомобиль в тепле в течение нескольких часов – добавлять антигель в уже загустевшее топливо поздно.
Если батарея исправная, но двигатель вращается медленно, проверяют стартер и силовую проводку. Если двигатель крутится уверенно, но не запускается, среди причин – неисправные свечи накаливания, их проводка, разъемы, реле или предохранитель.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить свежесть бензина и дизельного топлива. Старое топливо выдают цвет и запах, еще один тревожный признак: техника на таком топливе плохо заводится или работает с перебоями.