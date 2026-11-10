Как проветривать квартиру зимой, чтобы не терять тепло: запомните это правило

Длительное проветривание через приоткрытое окно охлаждает окружающие поверхности и увеличивает затраты энергии на обогрев

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В холодное время года окна лучше распахивать на короткое время. Так воздух в комнатах быстро обновляется, а стены, пол и мебель не успевают чрезмерно остыть.

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Как применять правило 5-10-15 в отопительный сезон, рассказывает "fakt.pl". Метод предусматривает короткие интенсивные проветривания, продолжительность которых зависит от температуры на улице.

При температуре 0 °C или ниже ориентир – 5 минут, от 0 до 10 °C – 10 минут, от 10 до 15 °C – 5 минут. Большая разница между температурой в комнате и на улице ускоряет воздухообмен, поэтому в мороз окна держат открытыми меньше времени.

Оставлять створку откинутой надолго менее эффективно: воздух меняется медленнее, а участок возле окна долго охлаждается. Чтобы вернуть комнате прежнюю температуру, потребуется больше энергии. Если планировка и условия позволяют, во время короткого проветривания создайте сквозняк.

Перед открыванием окон прикрутите термостатические клапаны на радиаторах, чтобы они не реагировали на кратковременное похолодание. Проветривайте несколько раз в день, особенно после приготовления пищи, душа или купания и сушки белья: это помогает убрать лишнюю влагу и снижает риск появления плесени.

Перед проветриванием прикручивают клапаны радиаторов, чтобы те не реагировали на похолодание Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", как лучше проветривать квартиру – настежь или через форточку.