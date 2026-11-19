Перевагу віддадуть парі або двом друзям, які подадуться разом

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Ферма Bixter у норвезькому Стейнх’єрі пропонує 190–200 норвезьких крон за годину (близько 18,80 євро) за роботу з полуницею та малиною. Сезонний контракт триватиме з 10 березня до 20 жовтня 2027 року.

Про вакансію повідомило видання Fanpage.it.

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Господарство розташоване в окрузі Тренделаг і вирощує ягоди переважно в теплицях.

Що робитимуть працівники та кого шукає ферма

Працівники доглядатимуть за рослинами та збиратимуть урожай. До їхніх обов’язків також увійдуть щоденне планування виробництва й координація роботи близько 13 сезонних збирачів.

Від кандидатів очікують доброго знання англійської, відповідальності й готовності до фізичної роботи. Принаймні один із двох повинен мати посвідчення на право керування трактором.

Посвідчення тракториста має бути принаймні в одного з двох кандидатів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Скільки коштує житло і коли подавати заявку

На час контракту працівники мають залишатися у Стейнх’єрі. Ферма пропонує їм окрему квартиру за 150 норвезьких крон на добу – трохи більше ніж 14 євро за двох.

Під час сезону працівники зможуть попросити тиждень відпустки. Заявки приймають до 10 грудня 2026 року через EURES.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у французькому селі шукають волонтерів: житло й харчування в обмін на неповний робочий день.