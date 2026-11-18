Самый дешевый подарочный набор Roshen: какие сладости внутри и сколько стоит
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В коробке весом 272 грамма собраны конфеты, вафли и леденцы
Подарочный набор Roshen "Солодка хатинка" в фирменном интернет-магазине стоит 108,65 грн, а в супермаркете он обойдется дороже. Покупательница показала его содержимое, что вызвало разные отзывы среди украинцев.
Наполнением набора поделилась в Threads пользовательница Анна. Девушка разложила сладости перед коробкой в форме домика и предложила оценить покупку.
"Как вам наполнение самого дешевого подарка ROSHEN? В фирменном магазине он стоит всего 108 грн", – написала она, прикрепив несколько снимков.
Что положили в подарочный домик
На фотографии видны Milky Splash, "Ромашка", Galaretka, конфеты в обертках с маками, Krock и Candy Nut. Рядом лежат два леденца на палочках, небольшие конфеты в ярких фантиках, две вафельные сладости в фиолетовых упаковках и батончик Lazy Cow.
Часть сладостей представлена парами. Сама упаковка – картонный домик с красной крышей и ручкой: на стенах нарисованы олененок в зеленом шарфе и мышонок с подарком, а под крышей – пряничный человечек.
Насколько отличаются цены
Фирменный интернет-магазин Roshen предлагает "Солодку хатинку" весом 272 г за 108,65 грн. В карточке товар отмечен как доступный для заказа. Указанный срок хранения – 12 месяцев, температура хранения – (18±3)°C.
На предоставленной фотографии магазинной полки под таким же набором весом 272 г стоит ценник 133,90 грн. Расчет разницы простой: 133,90 − 108,65 = 25,25 грн. Столько составляет экономия при покупке по цене фирменного интернет-магазина по сравнению с ценником на снимке.
На сайте "Сільпо" также указана "Солодка хатинка" весом 272 г за 144 грн – в подборке похожих товаров. По сравнению с фирменной ценой разница достигает 35,35 грн: 144 − 108,65 = 35,35 грн.
Что покупатели думают о наполнении
Оценки в обсуждении разделились. Пользовательница galinablankabulion сочла предложение неплохим на фоне стоимости шоколада, а liliana95.26 оставила короткое замечание, что с каждым разом содержимого становится меньше.
Другой подход предложила пользовательница nasstizx: покупать любимые конфеты отдельно и самостоятельно собирать подарочные пакеты.
"Мне больше всего нравятся подарки, собранные самостоятельно. Есть пакетики для конфет: просто куплю конфеты, которые люблю, положу в специальный пакетик – и все счастливы", – написала nasstizx.
Отдельный спор вызвали ореховые конфеты. Пользовательница evgeniia_moriakovskaia одобрила сочетание разных сладостей, тогда как sypukha_ предпочла бы видеть в детском подарке больше желейных конфет вместо ореховых.
"Любимые конфеты с орехами, они самые вкусные. Вафельки и желейки – хороший баланс всех конфет", – написала evgeniia_moriakovskaia.
Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" цены на сладкие наборы начинаются с 116,90 грн и доходят до 520 грн. Детальнее читайте в материале об ассортименте супермаркета.