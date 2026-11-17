Праздничные наборы отличаются весом, наполнением и формой упаковки

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Накануне зимних праздников в магазинах появляется все больше сладких подарков для детей и взрослых. В супермаркетах можно найти как небольшие бюджетные наборы, так и большие праздничные боксы с шоколадом и игрушками.

Как сообщает "Телеграф" со ссылкой на онлайн-каталог "АТБ", в продаже есть подарочные наборы от Roshen, Milka, "Лукас" и Bob Snail. Цены на сладкие презенты стартуют от 116,90 грн, а самый дорогой вариант стоит 520 грн.

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Какие сладкие подарки продают в "АТБ" и сколько они стоят

Самое бюджетное предложение среди представленных товаров – набор "Лукас" "Счастливого Рождества и Нового года" весом 220 г. Его можно приобрести за 116,90 грн. Немного дороже обойдется Roshen "Сладкий домик" весом 272 г – 126,60 грн.

За 169,60 грн покупателям предлагают сразу два набора Roshen по 328 г: "Новогодняя сумочка" и "Автомобиль Санты". Также в каталоге есть шоколадный календарь Millennium Christmas весом 80 г за 172,90 грн.

Среди других вариантов – Roshen "Новогодняя елка" за 195,40 грн, "Мишка" за 217,90 грн и рождественский бокс Bob Snail с игрушкой за 267,90 грн. Подарочный набор Roshen "Рождественское небо" стоит 283,50 грн, а новогодний Milka с фигурным шоколадом и печеньем – 295,30 грн.

Более дорогие сладкие подарки также представлены в ассортименте. Roshen "Рождественская ярмарка" продают за 307,90 грн, "Рождественский венок" – за 341,50 грн, а самый большой набор "Кормушка для птиц" весом 919 г стоит 520 грн.

Среди подарков Roshen есть наборы весом от 386 до 919 г

Подарочные наборы Roshen, Milka и Bob Snail в каталоге "АТБ" стоят от 126,60 грн

Итак, в "АТБ" можно подобрать сладкий подарок на разный бюджет – от небольшого набора за 116,90 грн до большой праздничной коробки за 520 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал о значительном снижении цен на популярные конфеты Roshen в супермаркетах "АТБ", благодаря чему покупатели могут сэкономить почти 100 гривен.