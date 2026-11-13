Названа идеальная температура: как настроить котел, чтобы меньше платить за газ

Для радиаторов, теплого пола и накопительного бака нужны разные настройки

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Когда нужно экономить газ, но не хочется сидеть в холоде, температуру котла стоит подбирать в зависимости от погоды. Для зимнего пика ориентиром могут быть 60 °C, а при более мягкой погоде температура может быть и на 10 градусов ниже.

Специалисты советуют для конденсационных комбинированных котлов поддерживать температуру:

Зима – 60°C

Ранняя весна и поздняя осень – 55°C

Середина весны и середина осени – 50°C.

Какая температура действительно нужна радиаторам и теплому полу

В относительно теплую погоду для радиаторного отопления с современным конденсационным котлом долгое время может быть достаточно 50 °C. Когда начинаются морозы, температуру подачи воды советуют повышать постепенно, ориентируясь на то, достаточно ли прогреваются комнаты. Устанавливать максимальное значение без необходимости не рекомендуют. Отметим, при температуре выше 60 °C конденсация прекращается.

Для теплого пола нужен более низкий нагрев теплоносителя – примерно 30–40 °C. Важное условие такого режима – правильно подключенная и настроенная система.

Как снижение температуры котла поможет экономить

Лабораторный эксперимент и моделирование показали: снижение температуры подачи воды с 80 °C до 60 °C может сократить общее потребление газа в домохозяйстве на 8–9%.

Настройки отопления подбирают с учетом типа котла и погоды на улице

Как корректировать нагрев и настроить бак горячей воды

Начинать настройку стоит с режима, рекомендованного производителем котла. Сразу выставлять самую низкую температуру не советуют: лучше менять ее постепенно, а после этого оценивать, насколько тепло в комнатах. Если дома холодно, подачу немного повышают; когда помещения перегреваются – снижают.

Эксперт по энергетике Джордж Пенни предупреждал, что длительное снижение температуры в доме ниже 16 °C может способствовать образованию сырости.

Накопительный бак горячей воды имеет отдельные требования к нагреву. Здесь учитывают рекомендации производителя и правила защиты от бактерий Legionella. Температурный ориентир для такого бака – минимум 60 °C.

Как сообщал "Телеграф", в исследовании Salford Energy House при Университете Солфорда снижение температуры воды в конденсационном котле с 70 °C примерно до 55 °C сократило потребление газа на отопление на 12%. При более низкой настройке – около 48 °C – сокращение составило 19%, хотя результат также зависел от утепления дома, размера радиаторов и погоды.