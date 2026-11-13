Ёлка из детства: какое бабушкино украшение станет трендом Рождества 2026 года

Как сочетать семейные украшения с современным светом и праздничной палитрой

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Серебристый ёлочный "дождик" возвращается в рождественский декор 2026 года. Платформа Westwing включила тонкие блестящие нити в число главных украшений будущего сезона.

Как пишет DivertissonsNous, во французских домах такими нитями украшали ёлки с 1950-х до 1990-х годов. Их развешивали сверху вниз, и они напоминали сверкающий ледяной дождь. Позже это украшение уступило место минималистичному оформлению.

Издание объясняет возвращение "дождика" модой на ретромаксимализм – обилие декора из прошлого, уют и семейные воспоминания. Вместе с ним в праздничный интерьер возвращаются рождественские деревеньки, клетчатые ткани, щелкунчики и игрушки из выдувного стекла.

Рождественские деревеньки, щелкунчики и клетчатые ткани поддерживают моду на ретромаксимализм Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чтобы ретроёлка не выглядела перегруженной, "дождик" советуют сочетать со стеклянными игрушками, тканевыми гирляндами или нитями бус. Старые и новые элементы поможет объединить современное освещение. Для ностальгического настроения не обязательно украшать всё дерево в одном стиле прошлых десятилетий.

В основе палитры – красный, еловый зелёный, золотой и серебристый. Пастельные или нейтральные оттенки освежат сочетание и сохранят настроение домашнего праздника.

Как сообщал "Телеграф", в преддверии зимних праздников в Украине и за рубежом продают стеклянные шарики и шишки, а также сказочные фигурки времён СССР.