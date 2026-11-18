Зимние праздники меняются из-за потепления и влияния теплых морей

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Больше всего шансов на снежное Рождество в Украине – в Карпатах, где зимнюю погоду поддерживает высота гор. На равнинах праздничный снег все чаще зависит от кратковременных похолоданий и циклонов, которые приносят осадки.

Почему снег на зимние праздники становится менее привычным и где шансов на него больше всего, рассказывает "Телеграф". За последние два десятилетия средняя температура декабря и января в Украине существенно выросла.

Меняются и сроки наступления зимней погоды. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Веры Балабух, климатическая зима смещается на конец января и февраль. Поэтому декабрьские праздники все реже сопровождаются продолжительными морозами и устойчивым снежным покровом.

Одна из причин – теплые воды Атлантики и европейских морей. Они накапливают тепло и постепенно отдают его воздуху, отмечают в своих обзорах специалисты UK Met Office. Из-за этого холодным континентальным антициклонам сложнее надолго задержаться над равнинной частью Украины.

Атлантика и европейские моря отдают накопленное тепло и влияют на зимнюю погоду Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для снега на Рождество теперь особенно важно совпадение двух условий: осадков и хотя бы небольшого минуса. Их приносят кратковременные региональные циклоны. Именно от таких погодных эпизодов все больше зависит, побелеют ли улицы к празднику.

В Киеве, Днепре, Харькове и Одессе рассчитывать на естественный снег к Рождеству становится сложнее. Для жителей крупных городов альтернативой остаются праздничные локации с искусственным снегом или поездки в Карпаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что снег на три дня задержится в Украине. Где и когда ждать раннюю зиму.