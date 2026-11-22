Дрова с доставкой навалом стоили дешевле, чем на поддоне

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Выбор топлива для отопления зависит не только от цены за тонну, но и от количества тепла, которое можно получить при горении. Например, одна тонна угольных брикетов по запасу энергии может равняться нескольким тоннам дров.

Сколько именно хвойной древесины нужно вместо тонны малодымных брикетов, сколько стоит одинаковое количество энергии и как на расходы влияет КПД печи, показало сравнение Управления устойчивой энергетики Ирландии (SEAI).

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Сколько дров нужно вместо тонны брикетов

По запасу энергии одна тонна малодымных угольных брикетов равна примерно 2,29 тонны хвойных дров влажностью 25%. Такой результат получили на основе показателей: тонна брикетов содержит 8 850 кВт·ч энергии, а один килограмм дров – 3,86 кВт·ч.

Расчет простой: 8 850 нужно разделить на 3,86. В результате получается около 2 293 кг древесины.

При КПД печи 80% для такого же обогрева нужно около 1,72 тонны дров Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему влажность дров имеет значение

Это количество относится именно к древесине с влажностью 25%. Чем больше воды содержат дрова, тем меньше энергии выделяется при горении, поскольку часть тепла расходуется на испарение влаги.

В ирландском сравнении энергия из дров, доставленных навалом, стоила меньше, чем из пеллет навалом Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Как влияет КПД печи

Для реального отопления важно учитывать не только энергию в топливе, но и эффективность отопительного прибора. Например, при КПД 60% тонна брикетов даст 5 310 кВт·ч полезного тепла.

Если КПД дровяной печи составляет 80%, из килограмма хвойной древесины можно получить примерно 3,09 кВт·ч полезного тепла. Чтобы обеспечить такой же объем обогрева, как от тонны брикетов, понадобится около 1,72 тонны дров.

Итак, благодаря более высокому КПД дровяной печи потребуется примерно на 570 кг древесины меньше, чем показывает сравнение только по запасу энергии. Это примерно на 25% меньше первоначальных 2,29 тонны.

При одинаковом количестве топлива и указанных показателях дровяная печь будет передавать помещению большую долю энергии. Однако результат зависит от влажности древесины, конструкции печи и режима горения, поэтому сами дрова не всегда будут греть лучше брикетов – важную роль играет эффективность отопительного прибора.

КПД дровяной печи сокращает потребность в древесине примерно на 570 кг Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" объяснял, сколько дров нужно вместо тонны пеллет для отопления и почему решающее значение имеет влажность древесины.