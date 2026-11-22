Дрова з доставкою розсипом коштували менше, ніж на піддоні

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Вибір палива для опалення залежить не лише від ціни за тонну, а й від кількості тепла, яке можна отримати під час горіння. Наприклад, одна тонна вугільних брикетів за запасом енергії може дорівнювати кільком тоннам дров.

Скільки саме хвойної деревини потрібно замість тонни малодимних брикетів, скільки коштує однакова кількість енергії та як на витрати впливає ККД печі, показало порівняння Управління сталої енергетики Ірландії (SEAI).

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Скільки дров потрібно замість тонни брикетів

За запасом енергії одна тонна малодимних вугільних брикетів дорівнює приблизно 2,29 тонни хвойних дров вологістю 25%. Такий результат отримали на основі показників: тонна брикетів містить 8 850 кВт·год енергії, а один кілограм дров — 3,86 кВт·год.

Розрахунок простий: 8 850 потрібно поділити на 3,86. У результаті виходить близько 2 293 кг деревини.

За ККД печі 80% для такого самого обігріву потрібно близько 1,72 тонни дров Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому вологість дров має значення

Ця кількість стосується саме деревини з вологістю 25%. Що більше води містять дрова, то менше енергії виділяється під час горіння, адже частина тепла витрачається на випаровування вологи.

В ірландському порівнянні енергія з дров, доставлених розсипом, коштувала менше, ніж із пелет насипом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як впливає ККД печі

Для реального опалення важливо враховувати не лише енергію в паливі, а й ефективність опалювального приладу. Наприклад, за ККД 60% тонна брикетів дасть 5 310 кВт·год корисного тепла.

Якщо піч на дровах має ККД 80%, із кілограма хвойної деревини можна отримати приблизно 3,09 кВт·год корисного тепла. Щоб забезпечити такий самий обсяг обігріву, як від тонни брикетів, знадобиться близько 1,72 тонни дров.

Отже, завдяки вищому ККД дров’яної печі потрібно приблизно на 570 кг деревини менше, ніж показує порівняння лише за запасом енергії. Це приблизно на 25% менше від початкових 2,29 тонни.

За однакової кількості палива та наведених показників дров’яна піч передаватиме приміщенню більшу частку енергії. Однак результат залежить від вологості деревини, конструкції печі та режиму горіння, тому самі дрова не завжди грітимуть краще за брикети — важливу роль відіграє ефективність опалювального приладу.

ККД дров’яної печі скорочує потребу в деревині приблизно на 570 кг Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" пояснював, скільки дров потрібно замість тонни пелет для опалення та чому вирішальне значення має вологість деревини.