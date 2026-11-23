Тут посадка "як на стільці" – без навантаження на спину та коліна

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Під час вибору автомобіля для літнього водія важливі не розгін до сотні й спортивний дизайн, а інші речі: чи зручно сідати в салон, чи добре видно дорогу, чи не втомлюється спина і скільки коштує обслуговування. На вторинному ринку України одним із найпрактичніших бюджетних варіантів залишається пасажирський Renault Kangoo – переважно першого покоління.

У цієї машини зручна посадка, хороша оглядовість і комфортні габарити. Вона підійде для поїздок на дачу, за покупками та з родиною. Про це повідомляє "Телеграф".

Чим Kangoo зручний у повсякденних поїздках

Пасажирський Kangoo стане в пригоді тим, хто в будні їздить за покупками, а на вихідних перевозить родину або речі на дачу. Зсувні бокові двері зручні на тісній парковці: для них не потрібен вільний простір збоку. У багажник помістяться сумки, а для громіздких речей можна звільнити частину салону.

Автомат для міста й оснащення для зимових поїздок

Тим, кого втомлює робота зі зчепленням у заторах, підійде версія Kangoo з автоматичною коробкою передач. За кермом такого автомобіля не доведеться витискати зчеплення під час кожного старту й вручну перемикати передачі. Тим, хто віддає перевагу механіці, доступні варіанти з опціями, корисними взимку й у далеких поїздках.

У мережі хвалять цю модель за надійність і недорогі запчастини. Крім того, користувачі відзначили, що Renault Kangoo ідеальний для риболовлі.

У мережі власники хвалять Kangoo за надійність і недорогі запчастини

Зсувні двері роблять Kangoo зручним для паркування на тісній стоянці

У мережі хвалять Kangoo за надійність і недорогі запчастини

Які Kangoo продають дешевше

Два дизельні Kangoo першого покоління з механічною коробкою виставили на продаж по 3 000 доларів (136 440 грн) кожен. В автомобіля 2006 року з Києва пробіг становить 281 тис. км, у машини 2003 року з Кам’янця-Подільського – 248 тис. км. За Kangoo 2004 року з пробігом 253 тис. км у Запоріжжі просять 3 800 доларів (172 824 грн).

Два дизельні Kangoo першого покоління з механікою продають за однаковою ціною

Новіше покоління не завжди означає менший пробіг. У Києві дизельний Kangoo 2010 року з механічною коробкою передач і пробігом 326 тис. км продають за 4 850 доларів (220 578 грн). За Kangoo 2005 року з пробігом 257 тис. км просять 3 300 доларів (150 084 грн). Автомобіль другого покоління коштує на 1 550 доларів дорожче, хоча проїхав на 69 тис. км більше.

У дорожчого з двох київських Kangoo пробіг більший

Серед недорогих пропозицій є пасажирський Kangoo 2005 року з Дніпра. За дизельну машину з механічною коробкою передач і пробігом 247 тис. км продавець просить 4 500 доларів (204 660 грн).

Пасажирський Kangoo з Дніпра коштує більш ніж удвічі дорожче за машину зі Стрия

Як повідомляв "Телеграф", експерти німецького автомобільного клубу ADAC оцінили моделі, що підходять літнім людям, і знайшли варіанти для водіїв старше 60 років. До добірки потрапив і BMW X1.