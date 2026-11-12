Птица-акробат с "карманом" под языком: где в Украине можно встретить это необычное создание

Эту лесную жительницу можно встретить в Карпатах и на севере Полесья

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В Украине можно встретить необычную птицу с задатками акробата. Это ореховка крапчатая, обладающая необычным приспособлением для сбора запасов: особый мешочек под языком, в котором переносит орехи.

Она принадлежит к семье вороновых и имеет небольшое тело и вес. Об этом рассказывают в социальной сети Facebook.

Как узнать ореховку

Самая заметная черта птицы – контрастное крапчатое оперение. На темном коричнево-буром фоне рассыпаны белые пятна, которых нет только на верхней части головы. Обычно светлые пятнышки покрывают щеки, шею и грудь, образуя пестрый узор.

Белые пятна покрывают оперение ореховки, оставляя верх головы темным

Ореховка довольно длинный и тонкий клюв и вытянутый хвост со светлой каймой на конце. В сочетании с темной "шапочкой" эти признаки помогают рассмотреть характерные черты птицы даже среди веток.

Зачем ей мешочек под языком

Название ореховки хорошо соответствует ее повадкам: во время заготовки корма она собирает орехи в подъязычный мешочек. Его емкость поражает – в таких мешочках обнаруживали по 50, 100 и даже 120 кедровых орехов. Это естественное приспособление позволяет птице переносить собранный корм.

На хвойных деревьях ореховка ведет умело: прыгает по веткам, подвешивается к шишкам и ест прямо в таком положении. Основу ее рациона составляют семена сибирской сосны и ели, а также насекомые.

Ореховка умело держится на шишках и питается, вися на них.

Однако только семенами ее меню не ограничивается. Птица поедает разные ягоды, иногда – мелких птиц и их яйца, земноводных и рептилий. Поэтому ореховка использует разные источники пищи, которые находит в своей среде.

Где можно увидеть эту птицу в Украине

Ореховка любит лесистые местности, особенно еловые и кедровые леса. В Украине она встречается в основном в Карпатах, северных районах Полесья, а также в Закарпатье. Обычно ведет оседлый образ жизни и совершает местные кочевки.

Неурожай кормов меняет поведение: тогда происходят массовые непериодические миграции. В некоторые годы ореховки покидают границы гнездовой области и долетают до степной зоны, кое-где – в приморские районы Донецкой области.

Ореховка крапчатая. Фото Википедия

К размножению эта птица берется рано: уже в первой половине марта начинает строить гнездо. В настоящее время прячется в глухой лесной гуще и в течение всего периода размножения держится тайком. Гнездо обустраивает на хвойном дереве на высоте 4-6 м.

В кладке бывает от 2 до 5 яиц, чаще всего – 3–4. Самка насиживает их в течение 16–18 дней, начиная с появления первого или второго яйца. Молодые ореховки покидают гнездо в возрасте 21-28 дней.

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