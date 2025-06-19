В Украине гнездится редкий розовый скворец: как он выглядит и где его можно встретить (фото)

Это уникальная птица с ярким розово-черным оперением, населяющая степи Украины и естественный защитник от вредителей.

Скворец розовый (Pastor roseus) — это птица из семейства скворцовых, принадлежащая к ряду воробьёвидных. Он является одним из двух видов скворцов, встречающихся на территории Украины, где выступает как гнездовая и перелетная птица.

Ареал скворца розового охватывает Юго-Восточную Европу, Малую, Переднюю и Центральную Азию. В Украине он гнездится преимущественно в юго-восточных степях и в Крыму, но иногда встречается и в других регионах. Птицы прилетают на гнездование весной, образуют колонии на скалах, в норах и иногда в постройках.

Как выглядит птица

Скворец розовый — среднего размера, длина его тела составляет около 25 см, вес — 65–90 г. В брачных "одеяниях" у взрослого самца голова, шея, зоб, крылья и хвост черные с металлическим зеленовато-фиолетовым или пурпурным оттенком, а остальное оперение — нежно-розового цвета. На затылке есть небольшая челка из удлиненных перьев, которая ярче выражена у самцов.

Самки имеют более матовое оперение с буровато-белыми перьями и беловатыми каймами на покровных перьях, а молодые птицы отличаются серовато-бурым верхом и бледно-песочным низом с коричневыми крыльями и хвостом со светлыми кончиками. В общем, скворец розовый имеет контрастную окраску: темные металлические оттенки на голове и крыльях и розовые тона на туловище, что делает его легко узнаваемым среди других птиц.

Особенности биологии

Скворцы розовые прилетают с зимовок в начале мая. Гнездятся колониями на скалах, в норах по кручам, оврагам, а иногда и в постройках. Они моногамны, кладка яиц происходит в мае-июне и состоит из 4-6 яиц. Птенцы появляются в начале июля. После гнездования молодые и взрослые птицы собираются в стаи и мигрируют в июле-августе. Питаются преимущественно саранчовыми, жуками, цикадами, которых собирают на открытых участках, в лесополосах и фруктовых садах. В летние месяцы значительную часть рациона составляют спелые плоды вишни, шелковицы и т.д. Скворец розовый является полезной птицей, поскольку уничтожает вредных насекомых, в частности саранчу.

Охранный статус

Скворец розовый занесен в Красную книгу Украины (редакции 1994 и 2009 годов) и находится под охраной Бернской конвенции (Приложение II). Сохранение вида требует охраны его природных местообитаний и контролируемого влияния человека.

Эта птица является важной частью экосистем степных и лесостепных зон Украины, а также полезным союзником по борьбе с вредителями сельскохозяйственных угодий. Его охрана способствует сохранению биоразнообразия и поддержанию природного баланса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рекордное количество краснокнижных птиц поселилось в Галицком национальном парке. Среди находок — 25 гнезд косарей белых, занесенных в Красную книгу Украины.