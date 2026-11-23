От места, где собираются капли, зависит, поможет ли проветривание

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Чтобы уменьшить конденсат на окнах, ненадолго открывайте окна после душа и готовки, включайте вытяжку и не давайте комнатам надолго остывать. Капли появляются, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом.

Во время готовки и принятия душа Checkatrade советует закрывать двери кухни и ванной, чтобы пар не распространялся по дому. Накрывайте кастрюли крышками, чтобы в воздух попадало меньше влаги.

По возможности сушите белье на улице, а если сушите его дома, выберите комнату, которую можно проветривать, или воспользуйтесь осушителем воздуха. Днем раздвигайте шторы и поднимайте жалюзи, чтобы воздух свободно циркулировал у стекла.

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Капли со стекла, рам и подоконников вытирайте сухой салфеткой из микрофибры. Если вода регулярно остается на этих поверхностях, возрастает риск появления плесени и повреждения рам и уплотнителей.

Если стекло запотевает между стеклами, это обычно признак того, что стеклопакет потерял герметичность. Мастер по ремонту окон определит, нужно ли заменить стеклопакет. Раму при этом часто можно оставить.

Крышки на кастрюлях и закрытые двери кухни и ванной помогают удерживать влагу в доме Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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