Від місця, де збираються краплі, залежить, чи допоможе провітрювання

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Щоб зменшити конденсат на вікнах, ненадовго відчиняйте вікна після душу й готування, вмикайте витяжку та не давайте кімнатам надовго вихолоджуватися. Краплі з’являються, коли тепле вологе повітря контактує з холодним склом.

Під час готування й душу Checkatrade радить зачиняти двері кухні та ванної, щоб пара не розходилася по оселі. Каструлі накривайте кришками, щоб у повітря потрапляло менше вологи.

За можливості сушіть білизну надворі, а якщо сушите її вдома, оберіть кімнату, яку можна провітрити, або скористайтеся осушувачем повітря. Удень розсувайте штори й піднімайте жалюзі, щоб повітря вільно циркулювало біля скла.

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Краплі зі скла, рам і підвіконь витирайте сухою серветкою з мікрофібри. Якщо вода регулярно лишається на цих поверхнях, зростає ризик появи плісняви й пошкодження рам та ущільнювачів.

Якщо скло запотіває між шибками, це зазвичай ознака того, що склопакет втратив герметичність. Майстер з ремонту вікон визначить, чи потрібно замінити склопакет. Раму при цьому часто можна залишити.

Кришки на каструлях і зачинені двері кухні та ванної допомагають стримати вологу в оселі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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