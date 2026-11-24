Только не в печь: что делать со скорлупой орехов
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Рутинное сжигание может привести к печальным последствиям
Многие украинцы, живя в частном секторе, даже не подозревают, что сжигать обычную скорлупу от грецких орехов в печи нельзя. Так как она ведь может разорвать и плиту, и даже грубу.
Об этом пользователь рассказал в Instagram. По его словам, все дело в составе скорлупы.
"Все живущие в частном секторе знают — сжигать скорлупу нельзя, а то будет беда", — говорит мужчина на видео.
В комментариях пользователи уже поделились своим печальным опытом и рассказали, почему лучше скорлупу утилизировать. Люди пишут:
- Это так. Есть небольшое имение в селе, а там такая печка. Но я когда-то бросил не скорлупу, а старые орехи 25 шт. Бахнуло контретно. Думаю, что повезло, что открылась от удара большая дверца, печку не разорвало. Больше орехи не бросал.
- Когда-то приехала к маме в деревню и решила сжечь скорлупу от орехов, с ведро. Так плиту и грубу так разорвало в хлам, как на видео. С тех пор всем говорю, нельзя сжигать скорлупу от орехов. Может, нужно было по частям, а не все сразу. Вот так помогла маме.
- Это верно. Я однажды засыпал больше полуведра, начало тлеть, а потом плиту разорвало и груба треснула.
- Дело в большом количестве фосфора в составе скорлупы. Поэтому засыпать ее на горячие угли опасно, большое количество использовать — опасно.
Как утилизировать скорлупу от грецких орехов
Скорлупу необязательно сжигать, ведь она станет отличным сырьем в саду или на участке. Большое количество можно отдать в местные хозяйства, пасеки или пункты приема органического сырья в регионе. Она подойдет для мульчирования или подстилки.
Как утилизировать скорлупу:
- Дренаж — измельченную скорлупу насыпают на дно горшков или посадочных ям вместо керамзита во избежание застоя воды и загнивания корней.
- Мульча — тонкий слой (до 2–5 см), удерживает влагу в почве, защищает посадки от холода и отпугивает улиток.
- Теплые грядки и дорожки – большие объемы можно положить в нижние слои теплых грядок или засыпать ими садовые дорожки. Для компоста скорлупу лучше измельчить, так как она разлагается медленно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как чистить грецкие орехи, чтобы сердцевина оставалась целой.