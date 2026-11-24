Тільки не у піч: що робити зі шкарлупою горіхів
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Рутине спалювання може призвести до сумних наслідків
Чимало українців, живучи у приватному секторі, навіть не підозрюють, що палити звичайну шкаралупу від волоських горіхів у печі не можна. Адже вона може розірвати і плиту, і навіть грубу.
Про це користувач розповів у Instagram. За його словами, уся справа у складі шкаралупи.
"Усі, хто живуть у приватному секторі знають — палити шкаралупу не можна, а то буде біда", — каже чоловік на відео.
У коментарях користувачі вже поділились своїм сумним досвідом та розповіли, чому ж краще шкаралупу утилізувати. Люди пишуть:
- Це так. Маю невеликий маєток в селі, а там така пічка. Та я колись кинув не шкарлупу, а старі горіхи 25 шт. Бабахнуло контретно. Думаю, що повезло, що відкрилася від удару велика дверка, Пічку не розірвало. Більше горіхи не кидав.
- Колись приїхала до мами в село і вирішила спалити шкаралупу від горіхів, з відро. Так плиту і грубу так розірвало у мотлох, як на відео. З того часу всім говорю, не можна палити шкаралупу від горіхів. Може, потрібно було частинами, а не все відразу. Ось так допомогла мамі.
- Це правда. Я одного разу засипав більше ніж пів відра, почало тліти, а потім плиту розірвало і груба тріснула.
- Справа у великій кількості фосфору у складі шкарлупи. Тому засипати її на гаряче вугілля небезпечно, велику кількість використовувати — небезпечно.
Як утилізувати шкаралупу від волоських горіхів
Шкарупу не обов'язково палити, адже вона стане чудовою сировиною в саду або на ділянці. Велику кількість можна віддати на місцеві господарства, пасіки чи пункти прийому органічної сировини у регіоні. Вона піде для мульчування або підстилки.
Як утилізувати шкаралупу:
- Дренаж — подрібнену шкаралупу насипають на дно горщиків або посадкових ям замість керамзиту, щоб уникнути застою води та загнивання коренів.
- Мульча — тонкий шар (до 2–5 см) утримує вологу в ґрунті, захищає посадки від холоду та відлякує слимаків.
- Теплі грядки та доріжки — великі обсяги можна покласти у нижні шари теплих грядок або засипають ними садові доріжки. Для компосту шкаралупу краще подрібнити, оскільки вона розкладається повільно.
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