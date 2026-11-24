Рутине спалювання може призвести до сумних наслідків

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Чимало українців, живучи у приватному секторі, навіть не підозрюють, що палити звичайну шкаралупу від волоських горіхів у печі не можна. Адже вона може розірвати і плиту, і навіть грубу.

Про це користувач розповів у Instagram. За його словами, уся справа у складі шкаралупи.

"Усі, хто живуть у приватному секторі знають — палити шкаралупу не можна, а то буде біда", — каже чоловік на відео.

У коментарях користувачі вже поділились своїм сумним досвідом та розповіли, чому ж краще шкаралупу утилізувати. Люди пишуть:

Це так. Маю невеликий маєток в селі, а там така пічка. Та я колись кинув не шкарлупу, а старі горіхи 25 шт. Бабахнуло контретно. Думаю, що повезло, що відкрилася від удару велика дверка, Пічку не розірвало. Більше горіхи не кидав.

Колись приїхала до мами в село і вирішила спалити шкаралупу від горіхів, з відро. Так плиту і грубу так розірвало у мотлох, як на відео. З того часу всім говорю, не можна палити шкаралупу від горіхів. Може, потрібно було частинами, а не все відразу. Ось так допомогла мамі.

Це правда. Я одного разу засипав більше ніж пів відра, почало тліти, а потім плиту розірвало і груба тріснула.

Справа у великій кількості фосфору у складі шкарлупи. Тому засипати її на гаряче вугілля небезпечно, велику кількість використовувати — небезпечно.

Як утилізувати шкаралупу від волоських горіхів

Шкарупу не обов'язково палити, адже вона стане чудовою сировиною в саду або на ділянці. Велику кількість можна віддати на місцеві господарства, пасіки чи пункти прийому органічної сировини у регіоні. Вона піде для мульчування або підстилки.

Як утилізувати шкаралупу:

Дренаж — подрібнену шкаралупу насипають на дно горщиків або посадкових ям замість керамзиту, щоб уникнути застою води та загнивання коренів.

подрібнену шкаралупу насипають на дно горщиків або посадкових ям замість керамзиту, щоб уникнути застою води та загнивання коренів. Мульча — тонкий шар (до 2–5 см) утримує вологу в ґрунті, захищає посадки від холоду та відлякує слимаків.

тонкий шар (до 2–5 см) утримує вологу в ґрунті, захищає посадки від холоду та відлякує слимаків. Теплі грядки та доріжки — великі обсяги можна покласти у нижні шари теплих грядок або засипають ними садові доріжки. Для компосту шкаралупу краще подрібнити, оскільки вона розкладається повільно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як лущити волоські горіхи, щоб серцевина залишалась цілою.