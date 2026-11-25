За эту музыку просят целые состояния. Вещь, за которой "охотились" в СССР, снова на пике популярности
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На виниле можно слушать не только переиздания старых записей
Виниловые пластинки снова в моде: музыканты выпускают на них новые альбомы, а слушатели собирают коллекции. В СССР особенно ценили зарубежные записи, которые привозили из поездок, но были и отечественные пластинки, их тоже любили.
"Телеграф" рассказывает, чем отличался выбор пластинок тогда и сейчас. В СССР пластинки выпускала фирма "Мелодия": на них выходили записи эстрады, классической музыки и даже детские сказки. Однако популярные записи были в дефиците, поэтому люди были готовы переплачивать за них или стоять в длиннющих очередях.
Импортные издания искали через знакомых, а записи с таких пластинок переписывали на магнитную ленту. Так один привезенный альбом могли услышать и те, у кого не было самой пластинки.
Теперь на виниле можно найти как переиздания старых записей, так и альбомы, которые одновременно выходят в цифровом формате. Среди новых изданий есть пластинки из цветного винила, а большие обложки позволяют рассмотреть оформление альбома. Стоят такие записи немало.
Чтобы послушать запись, нужен проигрыватель: его игла движется по звуковой дорожке, а после завершения одной стороны пластинку переворачивают. Среди молодежи и не только звучание винила считается более теплым и объемным.
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