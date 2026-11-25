Старый блок питания подходит не для всех режимов быстрой зарядки

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Смартфоны в большинстве случаев сейчас продают без адаптеров – производители убирают их из комплекта, чтобы сократить количество электронных отходов и расходы на доставку. Меньшая коробка удешевляет перевозку, а зарядные блоки компании продают отдельно.

"Телеграф" рассказывает о причинах этого решения. Еще несколько лет назад вместе с новым смартфоном покупатель получал наушники, кабель, переходники и фирменный блок питания. Теперь в коробках большинства топовых смартфонов из аксессуаров остались преимущественно кабель и скрепка для SIM-карты.

Покупатели встретили это изменение резкой критикой и обвинили производителей в жадности. Компании, напротив, объясняют, что сокращают комплектацию ради окружающей среды. Для них это изменение также стало способом сэкономить и заработать на продаже аксессуаров.

Как коробка меньшего размера влияет на отходы и доставку

По оценкам экологических организаций, в мире ежегодно образуются десятки тысяч тонн электронного мусора. Заметную долю этих отходов составляют старые зарядные устройства, которые годами лежат в ящиках. Производители исходят из того, что у большинства покупателей смартфонов дома уже есть несколько исправных адаптеров от предыдущих телефонов. Еще один блок в комплекте, согласно этой логике, означает лишний расход ресурсов.

На одном поддоне помещается больше смартфонов, что сокращает выбросы при перевозке Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Самая ощутимая выгода для компаний – при перевозках. Без громоздкого адаптера размер коробки удалось уменьшить почти вдвое. На один грузовой поддон теперь помещается больше смартфонов, а значит, больше устройств помещается в грузовой самолет или морской контейнер. Это существенно сокращает выбросы углекислого газа при транспортировке и уменьшает расходы производителей на доставку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три параметра нужно изменить в настройках смартфона, чтобы он значительно дольше работал на одном заряде. Изменение нескольких настроек значительно влияет на расход энергии.