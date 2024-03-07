Всего в 500 метрах от кортежа Зеленского? Появились новые детали ракетной атаки по Одессе

Ни президент, ни греческий премьер не пострадали

Российская ракета, которой враг ударил по Одессе днем 6 марта, взорвалась всего в 500 метрах от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. В момент ракетной атаки они вместе находились в городе.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что колонна, которая везла лидеров, ощутила на себе воздействие удара. Они также увидели "грибовидное облако" дыма.

"В результате удара пять человек погибли и еще больше получили ранения. Ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали", — сообщил CNN представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Зеленский после случившегося в очередной раз сказал, что Украине необходимы системы ПВО, чтобы защитить себя от ракетных атак россиян. Он подчеркнул, что оккупанты в очередной раз показали, что им абсолютно все равно куда битью.

К слову, визит греческого премьер-министра в Украину был организован в условиях крайней секретности. Он прибыл в Украину ранним утром и планировал провести там несколько часов перед поездкой в Бухарест. Всего помимо него в греческую миссию входило еще 8 человек.

Напомним, ранее политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко сказал "Телеграфу", что сделало бы НАТО, если бы при ракетной атаки Одессы пострадал бы греческий премьер.