Всього за 500 метрів від кортежу Зеленського? З’явилися нові деталі ракетної атаки по Одесі

Ні президент, ні грецький прем’єр не постраждали

Російська ракета, якою ворог ударив по Одесі вдень 6 березня, вибухнула лише за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. У момент ракетної атаки вони разом перебували у місті.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела. Наголошується, що колона, яка везла лідерів, відчула на собі вплив удару. Вони також побачили "грибоподібну хмару" диму.

"Внаслідок удару п’ятеро людей загинули та ще більше отримали поранення. Ні Зеленський, ні Міцотакіс не постраждали", — повідомив CNN представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Зеленський після того, що трапилося, в черговий раз сказав, що Україні необхідні системи ППО, щоб захистити себе від ракетних атак росіян. Він наголосив, що окупанти вкотре показали, що їм абсолютно все одно куди бити.

До речі, візит грецького прем’єр-міністра в Україні було організовано в умовах надзвичайної таємності. Він прибув в Україну рано вранці й планував провести там кілька годин перед поїздкою до Бухаресту. Загалом, крім нього, до грецької місії входило ще 8 осіб.

Нагадаємо, раніше політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко сказав "Телеграфу", що зробило б НАТО, якби під час ракетної атаки Одеси постраждав грецький прем’єр.