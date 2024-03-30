Пляжному сезону быть: в Одессе рассказали, когда и почему откроют пляжи

Алгоритм действий уже наработан, однако нюансы еще есть

Летний сезон для отдыхающих в Одессе может стать радостнее, ведь в городе планируют открыть пляжи. Предварительно они пройдут проверку соответствующих служб, ведь пребывание людей у моря должно быть безопасным.

Об этом в субботу, 30 марта, Суспильному рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер. В прошлом году было открыто шесть пляжей в городе.

В прошлом году для открытия незначительного количества пляжей было две причины. Первая — то, что в оздоровлении нуждались в частности наши воины, которые получают отпуск и могут приехать в Одессу, а также их семьи. И вторая причина — стихийные пляжи, которые начали массово появляться и представляли опасность. Поэтому было принято решение обустроить те пляжи, которые могут дать людям возможность пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытие.

После майских праздников на пляжах уже станет больше людей, поэтому вопрос их открытия станет более актуальным тогда. По словам Олега Кипера, нужно только проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами: "Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе, в последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать".

На вопрос, ожидается ли в городе увеличение количества туристов, председатель ОВА ответил, что жизнь продолжается и видеть очереди на въезд в Одессу в прошлом году было приятно: "Мы для этого в прошлом году открывали пляжный сезон: оздоровить людей, дать городу нашему и региону Наше дыхание Чтобы люди понимали, что несмотря на то, что враг постоянно нас атакует, жизнь существует. И как показал прошлый год, что после того, как будет открыт в первый сезон, в Одессе появились на въезде снова очереди. Это было очень приятно".

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе наблюдалось необычное явление погоды — клубы с пары поднялись над морем. Благодаря этому водная гладь начала "парить".